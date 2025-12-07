La Nasa emitió una advertencia histórica según la cual varias ciudades de Estados Unidos podrían quedar irremediablemente inundadas en las próximas décadas, si continúan las tendencias actuales de aumento del nivel del mar y hundimiento del suelo.

Investigaciones recientes señalan que estas comunidades podrían desaparecer si no se implementan medidas urgentes de adaptación y planificación urbana.

Lo que dice el estudio realizado por la Nasa y la NOAA

El estudio, realizado en colaboración entre la Nasa y la NOAA, utilizó tecnología satelital y GNSS para medir la elevación y el hundimiento del terreno a lo largo de más de 1.600 kilómetros de costa estadounidense.

Los resultados muestran que, combinados con el incremento del nivel del mar, estos factores podrían volver inhabilitables barrios enteros hacia mediados de este siglo, según informó El Cronista.

California, Florida y otras regiones costeras —donde el suelo se hunde de forma natural o debido a la extracción de agua y otras actividades humanas— son particularmente vulnerables.

La combinación de mareas altas, tormentas y hundimiento del terreno expone a numerosas comunidades costeras a un riesgo creciente de inundaciones permanentes | Foto: Getty Images

¿Cómo afectaría a Estados Unidos?

Los modelos proyectan que, para 2050, el nivel del mar podría aumentar entre 15 y 37 centímetros, cifra que se sumaría a los hundimientos locales y expondría a millones de personas a riesgos extremos, según informa la Nasa.

Como consecuencia, las inundaciones costeras —incluidas mareas altas consideradas normales hoy— podrían volverse mucho más frecuentes, afectando de manera regular zonas que actualmente se consideran seguras.

El impacto no sería solo físico o económico. Comunidades enteras podrían perder su identidad y patrimonio cultural, mientras que gobiernos locales y federales enfrentarían la urgencia de reubicar poblaciones completas. Además, sería necesario diseñar acciones de emergencia para proteger infraestructuras críticas y crear políticas de resiliencia climática efectivas.

Los expertos subrayan que esta advertencia, aunque pueda sonar alarmante, busca motivar la acción antes de que los efectos sean irreversibles.

Investigaciones de 2025 realizadas por el Centro de Estudios Costeros de la NOAA demuestran que ya es posible predecir con semanas de anticipación episodios de inundaciones por mareas altas, marejadas o mareas “anómalas”, lo que permite a las comunidades costeras ganar tiempo para prepararse ante eventos extremos.

Los nuevos datos refuerzan la alerta de que numerosas zonas costeras de Estados Unidos enfrentan un riesgo real y creciente de inundación permanente o recurrente, no solo por la subida del mar, sino también por el hundimiento del terreno y la vulnerabilidad urbana e infraestructura expuesta.

La advertencia de la Nasa no es una predicción definitiva, sino un llamado urgente a reconsiderar la relación entre urbanismo y cambio climático.