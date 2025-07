| Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Así son los mercados que se pueden adquirir con CalFresh | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Políticas diferencias para ciertas poblaciones

| Foto: Denver Post via Getty Images

Este programa se ha replicado a nivel nacional, y es crucial para las políticas de protección a la primera infancia en Estados Unidos | Foto: Denver Post via Getty Images

Bancos de alimentos y despensas

| Foto: Getty Images for Feeding America

Así es uno de los bancos de alimentos más importantes de California | Foto: Getty Images for Feeding America

Además, muchas iglesias y centros comunitarios cuentan con despensas locales, donde se reparten alimentos no perecederos y productos frescos sin costo .

Comedores comunitarios y cocinas populares

Algunos lugares conocidos entre los habitantes californianos son St. Anthony’s Foundation en San Francisco, y The Midnight Mission en Los Ángeles .

Estos sitios no requieren identificación, y están abiertos a cualquier persona que lo necesite .

Programas escolares y para niños

Ayuda local y aplicaciones útiles

Igualmente, existen aplicaciones como Too Good To Go, que permiten comprar excedentes de comida de restaurantes y supermercados a precios muy bajos.