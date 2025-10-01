Buenas noticias en Florida: salario mínimo sube a 14 dólares y se acerca a la meta histórica de 15 dólares por hora

Desde hoy, los residentes de Florida reciben una buena noticia en materia económica: el salario mínimo estatal se ubica en 14 dólares por hora para los trabajadores sin propinas y en 10,98 dólares por hora para quienes dependen de ellas.

Este ajuste forma parte del cronograma de incrementos aprobado por los votantes en 2020, cuando más del 60% respaldó la Enmienda 2 que modificó la Constitución estatal y ordenó un aumento gradual de un dólar anual hasta alcanzar los 15 dólares en 2026, convirtiendo a Florida en uno de los estados con mayor avance en materia de remuneración básica.

Según datos de FloridaJobs, después de cumplirse la meta de 15 dólares, el salario mínimo ya no subirá en cantidades fijas, sino que quedará indexado al índice de precios al consumidor (CPI), de manera que los ingresos de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Esto coloca al estado en una posición más dinámica y alineada con la realidad económica que el resto del país, donde el salario mínimo federal permanece congelado en 7,25 dólares por hora desde 2009, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL).

Dólares en una billetera en manos de una mujer. | Foto: Getty Images

El incremento impacta de manera directa a sectores con gran volumen de empleados en los rangos salariales más bajos, como el comercio minorista, la hostelería y los servicios de atención al cliente.

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el nuevo mínimo implica revisar nóminas y actualizar la cartelería obligatoria en sus lugares de trabajo, pues cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones.

Si bien algunos empleadores expresan preocupación por el aumento en los costos laborales y la posibilidad de tener que ajustar su plantilla, expertos en política laboral señalan que la transición paulatina fue diseñada precisamente para amortiguar efectos bruscos en la economía local.

Estudios de consultoras como Factorial HR indican que los incrementos graduales reducen la probabilidad de despidos masivos, al tiempo que fortalecen la capacidad de consumo de miles de trabajadores.

Mujer sosteniendo un frasco de ahorros | Foto: Getty Images

Florida se distingue además por aplicar sus aumentos en un calendario propio, distinto al de la mayoría de estados que implementan ajustes en enero. Este modelo ha dado al mercado laboral tiempo para adaptarse, mientras mantiene un compromiso firme hacia el objetivo de los 15 dólares, cifra que ha sido defendida por organizaciones sindicales y movimientos sociales como necesaria para reducir la brecha salarial en un estado con alto costo de vida en ciudades como Miami, Orlando y Tampa.

Con este penúltimo escalón alcanzado, el salario mínimo de Florida no solo se posiciona muy por encima del promedio federal, sino que se convierte en un ejemplo de cómo la decisión electoral puede redefinir la política laboral de un estado.