Los beneficios del Seguro Social y los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) tendrán un aumento importante, que ya fue anunciado por la Administración de la entidad federal.

Según la información oficial, las subvenciones subirán un 2,8 por ciento para 2026, lo que implica una mejoría en las tarifas que son dadas a más de 70 millones de personas en Estados Unidos.

El Seguro Social le brinda mensualidades a los jubilados inscritos. | Foto: Getty Images

Así bien, en promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán alrededor de 56 dólares por mes a partir de enero, un monto establecido para que la capacidad adquisitiva de los beneficiarios se vea lo menos afectada posible en relación con la inflación.

¿Por qué aumento el monto del Seguro Social?

La Ley del Seguro Social establece cómo se calcula el COLA, un medidor de la inflación entre agosto y septiembre, justo antes del inicio del año fiscal, por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El COLA se vincula con Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), y a partir de dicho cálculo, se saca un porcentaje que dictamina el aumento descrito.

La inflación marca la medida del costo de vida actual. | Foto: Adobe Stock

Los pagos incrementados a casi 7,5 millones de personas que reciben SSI comenzarán el 31 de diciembre de 2025.

Otros ajustes que entran en vigor en enero de cada año se basan en el aumento del salario promedio. Por ejemplo, el monto máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social (máximo imponible) aumentará de $176,100 a $184,500, dice la entidad.

“El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad”, afirmó en el comunicado el Comisionado de la Administración del Seguro Social, Frank J. Bisignano.

¿Cómo se irá notificando el aumento del Seguro Social a los beneficiarios?

El Seguro Social comienza a notificar a los beneficiarios sobre el nuevo monto a través correo a principios de diciembre.

El valor se podrá ver en la cuenta de la plataforma My Social Security, la cual pueden gestionar todos los beneficiarios de forma gratuita.