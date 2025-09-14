Suscribirse

Ciudad de Texas al borde del colapso: solo tiene dinero para dos semanas de funcionamiento

El consejo municipal podría considerar subir los impuestos y los servicios públicos para hacer frente a la situación.

Redacción Mundo
14 de septiembre de 2025, 2:20 p. m.
La ciudad cuenta con 1,2 millones de dólares para lo que resta del año. | Foto: El País

La ciudad de La Marque, en el estado de Texas, en Estados Unidos, atraviesa actualmente una crisis económica que amenaza con paralizar las operaciones dentro de las próximas dos semanas, afectando la economía de los residentes.

De acuerdo con la administración local, el presupuesto disponible de la caja es de apenas 1,2 millones de dólares.

Ante la situación sin precedentes, el consejo municipal se ve en el complicado panorama de tomar drásticas decisiones para evitar un colapso de los servicios públicos, y para que la economía se logre estabilizar.

La ciudad debe tomar medidas para aumentar el presupuesto. | Foto: 123 Rf

“Nos quedan solo $1.2 millones”, anunció la administradora municipal interina, Barbara Holly, en entrevista con KPRC 2.

De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, el dinero alcanzaría únicamente para dos semanas, por lo que la comunidad está enfrentando un déficit de gran magnitud.

La Marque llegó a esta situación debido a que “no obtuvieron los ingresos que proyectaron y gastaron más de lo que dijeron que iban a gastar”, según lo que explicó Holly en su intervención a la prensa.

La ciudad necesita entre 3 a 5 millones de dólares para sostenerse hasta el 2026. | Foto: Adobe Stock

La administradora municipal señaló que la fata de planeación financiera ha sido uno de los factores que resultó la falta de recursos para los ciudadanos, que no tiene cómo cubrir sus gatos en lo que resta de este año.

En la entrevista, Holly pronóstico que la ciudad de Texas necesita al menos 5 millones de dólares para poder finalizar el año, y que con 3 millones de dólares podrían ofrecer a la población los servicios básicos y estabilidad hasta el próximo año, en caso de que la temporada de huracanes no afecte aún más la región.

Además, aseguró que había enviado una serie de propuestas a la alcaldía y al consejo municipal para hacer frente a la dura situación económica.

Los gastos y la falta de planeación condujeron a la situación. | Foto: Adobe stock

Entre sus iniciativas, está contemplado aumentar los impuestos, subir las tarifas en servicios como el agua, el alcantarillado y la basura. Incluso, determinó que se podrían considerar pedir un préstamo de emergencia al gobierno federal.

“Lo que necesitamos ahora son dólares para mantener las luces encendidas”, llamó la atención.

Holly asumió su actual cargo cinco semanas atrás y, desde entonces, ha recortado contrataciones y suspendido viajes de los funcionarios para reducir los costos en la región.

Y agregó que los funcionarios anteriores entregaron el cargo con los estados financieros inconclusos, denunciando así falta de transparencia que ha debilitado también la confianza de las personas, que son las principales afectadas por la falta de dinero para la ciudad.

