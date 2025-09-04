Estados Unidos
Ciudadanos en una región de EE. UU. dejarán de pagar más de 14.000 dólares en impuestos al año: ¿usted podría ser beneficiario?
El estado de Florida se consolida como la región donde hay más alivio fiscal para los contribuyentes de Estados Unidos.
La administración de un condado del estado de Florida, en Estados Unidos, confirmó que para el siguiente año eliminará una serie de impuestos que ahorrará a los ciudadanos cerca de 14.000 dólares al año.
Gracias a un proyecto de ley nacional, se estableció un alivio fiscal que beneficiará a cientos de contribuyentes del condado de Collier.
Esta región pasa entonces a ocupar el primer puesto en los lugares con reducciones fiscales más altas de todo el país norteamericano.
De acuerdo con un análisis de la principal organización sin fines de lucro no partidista del mundo dedicada a la política fiscal, Tax Foundation, los residentes evidenciarán un recorte de 14.314 dólares a partir del próximo año.
El gobierno del condado de Collier argumenta que la medida tiene la finalidad de reforzar la estabilidad económica y que el estado siga siendo atractivo para los contribuyentes.
Varios condados de Florida han reducido los impuestos, lo que posiciona al estado como uno de los favoritos por los estadounidenses a la hora de elegir dónde optimizar sus finanzas personales.
Tax Foundation analizó el “gran y hermoso proyecto de ley” firmado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio. Este introduce cambios en la política fiscal federal desde la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017, que afecta a varios condados de Florida.
De acuerdo con el estudio de la organización fiscal, para el 2026, el condado de Monroe eliminaría 13.363 dólares en impuestos. Palm Beach eliminará 12.030 dólares, también para el siguiente año.
Estas estimaciones van a variar con el paso de los años, reduciendo las tarifas hasta el 2035, de acuerdo con la información de Tax Foundation.
Los expertos indicaron que para el condado de Miami-Dade, los impuestos reducirán hasta 5.873 en el 2026, y bajarán a 4.624 en el 2027.
“Entre todos los contribuyentes individuales del país, la reducción de impuestos promedio por contribuyente será de 3.752 dólares en 2026″, se lee en el informe de la fundación de impuestos.
Al mismo tiempo, se determinó que en otros estados habrá reducciones de impuestos, aunque no de cifras similares.
En Washington, las personas se ahorrarán hasta 5.372 dólares, en Wyoming, 5.375 dólares, y en Massachusetts, los impuestos reducirán 5.139 dólares.
Misisipi y Virginia Occidental son los estados con las reducciones más bajas, pues verán la eliminación de tan solo 2.401 y 2.503 dólares, respectivamente.