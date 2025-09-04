Suscribirse

Estados Unidos

Ciudadanos en una región de EE. UU. dejarán de pagar más de 14.000 dólares en impuestos al año: ¿usted podría ser beneficiario?

El estado de Florida se consolida como la región donde hay más alivio fiscal para los contribuyentes de Estados Unidos.

Redacción Mundo
5 de septiembre de 2025, 2:52 a. m.
El esfuerzo para enfrentar la crisis fiscal lo asumen los contribuyentes, mientras que el Estado crece desmedidamente y aumenta el gasto público sin control.
Un proyecto de ley de EE.UU. reduce los impuestos de varias regiones del país. | Foto: Istock

La administración de un condado del estado de Florida, en Estados Unidos, confirmó que para el siguiente año eliminará una serie de impuestos que ahorrará a los ciudadanos cerca de 14.000 dólares al año.

Gracias a un proyecto de ley nacional, se estableció un alivio fiscal que beneficiará a cientos de contribuyentes del condado de Collier.

Esta región pasa entonces a ocupar el primer puesto en los lugares con reducciones fiscales más altas de todo el país norteamericano.

La reducción se verá reflejada desde el 2026. | Foto: 123rf

De acuerdo con un análisis de la principal organización sin fines de lucro no partidista del mundo dedicada a la política fiscal, Tax Foundation, los residentes evidenciarán un recorte de 14.314 dólares a partir del próximo año.

Contexto: Golpe al bolsillo: bancos de EE. UU. vuelven a cobrar esta alta tarifa que afecta a millones de personas

El gobierno del condado de Collier argumenta que la medida tiene la finalidad de reforzar la estabilidad económica y que el estado siga siendo atractivo para los contribuyentes.

Varios condados de Florida han reducido los impuestos, lo que posiciona al estado como uno de los favoritos por los estadounidenses a la hora de elegir dónde optimizar sus finanzas personales.

Mother and Son Sitting on the Floor at Home Checking Unpaid Bills, Taxes, Due Debt, Bank Account Balance. Mom Going Through Bills With Her Son. Single Mother Managing the Debt
Las personas de varios condados de Florida ahorrarán más de 10.000 dólares en impuestos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tax Foundation analizó el “gran y hermoso proyecto de ley” firmado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio. Este introduce cambios en la política fiscal federal desde la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017, que afecta a varios condados de Florida.

Contexto: Guía para inmigrantes en EE. UU.: así podrá alquilar vivienda sin historial crediticio y evitar estafas

De acuerdo con el estudio de la organización fiscal, para el 2026, el condado de Monroe eliminaría 13.363 dólares en impuestos. Palm Beach eliminará 12.030 dólares, también para el siguiente año.

Estas estimaciones van a variar con el paso de los años, reduciendo las tarifas hasta el 2035, de acuerdo con la información de Tax Foundation.

Los expertos indicaron que para el condado de Miami-Dade, los impuestos reducirán hasta 5.873 en el 2026, y bajarán a 4.624 en el 2027.

declaración renta
La reducción se debe gracias al proyecto de ley de Trump. | Foto: Adobe Stock

“Entre todos los contribuyentes individuales del país, la reducción de impuestos promedio por contribuyente será de 3.752 dólares en 2026″, se lee en el informe de la fundación de impuestos.

Contexto: Trump hace importante anuncio sobre aranceles y advierte que, si los eliminan, EE.UU. podría convertirse en un país del tercer mundo

Al mismo tiempo, se determinó que en otros estados habrá reducciones de impuestos, aunque no de cifras similares.

En Washington, las personas se ahorrarán hasta 5.372 dólares, en Wyoming, 5.375 dólares, y en Massachusetts, los impuestos reducirán 5.139 dólares.

Misisipi y Virginia Occidental son los estados con las reducciones más bajas, pues verán la eliminación de tan solo 2.401 y 2.503 dólares, respectivamente.

Estados UnidosImpuestos

