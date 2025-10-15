¿Cómo recibir hasta USD $12.300 para pagar la luz y el gas?: guía para solicitar ayudas energéticas en Estados Unidos

El incremento del costo de los servicios públicos ha afectado el presupuesto de varias familias norteamericanas y especial de los hogares que tienen menos ingresos.

Pero para aliviar en parte esta obligación, el Gobierno cuenta con programas de ayuda estatal de hasta USD $12.300 para pagar facturas de energía y gas, a través del Programa de Asistencia Energética para hogares de Bajos Ingresos (Liheap), el cual fue creado por el Gobierno federal en 1981.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ayuda del programa ‘Liheap’?

En la actualidad, la administración del programa Liheap está a cargo principalmente de cada estado, quienes establecen sus propios plazos y criterios de distribución.

Para aplicar se tienen en cuenta los siguientes requisitos:

Identificación con foto vigente del solicitante. Puede ser la licencia de conducción, el pasaporte o la tarjeta electoral.

Comprobante de ingresos reciente de todos los miembros de la casa, preferiblemente, de los últimos 30 días.

Facturas recientes de servicios públicos (electricidad, gas, calefacción) a nombre del solicitante.

Comprobante de residencia, por ejemplo, contrato de arrendamiento o recibo de alquiler.

El ingreso total del hogar debe estar dentro de los límites establecidos para ser elegible, lo cual varía de acuerdo al tamaño del grupo familiar.

Hay que tener en cuenta que la aprobación de este beneficio dependerá de la disponibilidad de fondos y de la validación de todos los datos presentados, tal y como se explica en USA.gov.

Programas como el 'Liheap' ayudan a las personas de menores recursos a aliviar el pago de sus facturas | Foto: Getty Images

¿Cómo aplicar si es inmigrante?

Los inmigrantes pueden tener acceso a este tipo de ayuda para el pago de sus servicios. La clave está en presentar la solicitud correctamente, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Verifique si en su casa hay alguien con estatus legal, como pueden ser los hijos nacidos en Estados Unidos.

como pueden ser los hijos nacidos en Estados Unidos. Reúna la documentación de esa persona (acta de nacimiento, pasaporte o número de Seguro Social), para que pueda figurar como solicitante principal.

(acta de nacimiento, pasaporte o número de Seguro Social), para que pueda figurar como solicitante principal. Consulte los programas comunitarios que pueden ayudarle a llenar correctamente estas solicitudes, como Catholic Charities, United Way o Community Action Agencies.

Los montos de ayuda del programa Liheap en Estados Unidos se establecen principalmente en función de los ingresos del hogar y del tamaño de la familia.

Algunos ejemplos de este subsidio son los siguientes, de acuerdo a El País:

Alaska:

Monto máximo de calefacción: USD $12.300

Texas:

Monto máximo de calefacción: USD $12.300

Monto máximo para refrigeración: USD $12.300

Virginia Occidental:

Monto máximo de calefacción: USD $10.000

Montana:

Monto máximo de calefacción: USD $3765

Delaware:

Monto máximo de calefacción: USD $2561

Monto máximo para refrigeración: USD $1000

California:

Monto máximo de calefacción: USD $1500