¿Cómo renovar la Green Card en 2025? Papeles y requisitos

El proceso de renovación de la Green Card es un paso que obligatoriamente deben dar todos los que quieran vivir permanentemente en Estados Unidos y poder trabajar en el país de forma legal.

Cada 10 años, usted debe estar pendiente para no pasar por alto la fecha en la cual debe renovar este documento y así evitar tener problemas legales.

El ABC para tener una Green Card

Una vez que ha obtenido este documento, es clave que no lo deje vencer. Por eso, debe tener en cuenta que se debe renovar cuando le queden seis meses de vigencia o cuando un menor de edad cumple los 14 años, de acuerdo a lo que informa el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Recuerde que debe diligenciar el formulario l-90, en el que debe registrar todos los datos solicitas de manera veraz y conecta, y luego podrá continuar con el procedimiento de forma virtual o, si lo desea, por medio del correo postal.

“Si usted no presenta la petición para cancelar las condiciones en la residencia antes de que expire su tarjeta, puede perder su estatus como residente permanente”, informa el sitio web de referencia.

Tenga completos todos los documentos que necesita para renovar su Green Card, entre los cuales se incluyen:

Formulario l-90

Fotocopia de su Green Card, por ambos lados.

El pago de la tarifa ya sea digital o física. Si es una impresión, deberá pagar 465 dólares, y si es digital, 415 dólares.

Una copia de un documento emitido por el Gobierno en el que se incluya su nombre, su firma, su foto y su fecha de nacimiento.

Foto del formulario l-797 con el cual se le concedió esta condición anteriormente.

Tenga en cuenta que Green Card es el documento que le permitirá permanecer de forma legal en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Un aspecto que no debe pasar por alto es mantener actualizada su dirección postal durante el proceso.

Si por alguna razón cambia de dirección, debe notificarlo de inmediato a USCIS, a través de su cuenta en línea.

Esta será la mejor manera para que pueda recibir todas las notificaciones y documentos importantes, tranquilamente.

Lo mejor es consultar la página oficial de la entidad para estar al tanto de las actualizaciones que se van implementando, con el fin de evitar inconvenientes.

Por ejemplo, para caso de Green Card para matrimonios, ahora tendrá que hacer una entrevista presencial, esto con el fin de evitar fraudes matrimoniales y para proteger la seguridad del país.