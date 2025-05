¿Crisis en el sector minorista de Estados Unidos? Estas son las tiendas que se despiden en este mes de mayo

Los gigantes que empiezan a desaparecer

El cierre de diferentes tiendas en Estados Unidos se ha convertido en una constante. Las noticia al respecto no sorprenden e incluso marcas que se consideraban intocables, han comenzado a bajar la guardia.

En los próximos meses, marcas como Saks Fifth Avenue , JCPenney , Rite Aid y Family Dollar clausurarán múltiples sucursales debido al aumento de los costos operativos , el descenso del tráfico en centros comerciales y el cambio hacia las compras online.

Family Dollar: venta millonaria y cierres en masa

Según analistas de WFMJ, son varias las razones por las que la tienda ya no es tan atractiva para sus clientes, entre las que se encuentran los problemas de gestión , la competencia creciente en zonas rurales y la falta de renovación de sus espacios físicos .