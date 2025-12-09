De Venezuela a las pistas de Estados Unidos: la joven piloto que en tres años terminó una carrera que normalmente dura cuatro

Daniela Weintraub Kaselow nació en Venezuela y decidió emigrar hacia Estados Unidos para perseguir su sueño de conquistar los cielos.

Entre los desafíos que Daniela debía enfrentar estaba el del idioma y adaptarse a una cultura distinta como la norteamericana; sin embargo, el deseo por cumplir su sueño la impulsó para seguir adelante.

En Estados Unidos inició su formación académica en Ciencias Aeronáuticas, aprovechando cada verano para adelantar su carrera y terminarla antes de lo previsto.

Actualmente, trabaja en Delta Airlines. | Foto: Instagram

Daniela, a lo largo de su carrera profesional, ha volado diferentes aeronaves, desde los Cessna 172 y Piper 28, con los cuales inició su formación, hasta aeronaves como los Embraer 175, Airbus 320 y 321, Boeing 737-800 y el 737-900, mismos que opera actualmente para Delta Airlines.

Ha logrado tener experiencia tanto en vuelos nacionales, como vuelos internacionales, mostrando sus habilidades en escenarios que son exigentes.

Uno de los momentos más emocionantes de su carrera fue cuando pudo llevar a sus padres por primera vez en un vuelo siendo ella capitana, el vuelo era de Orlando a Denver.

“Tengo el honor y privilegio de volar a mis padres por primera vez, como piloto de aerolínea", decía Daniela mientras los pasajeros la ovacionaban, según información de NTN 24.

Su experiencia incluye tanto vuelos nacionales como internacionales. | Foto: Getty Images

Este acontecimiento con sus padres fue muy importante, ya que, como ella misma asegura, “mis padres lo dieron todo por mi hermana y por mí”.

La carrera de Ciencias Aeronáuticas en Estados Unidos suele durar cuatro años y combina estudios teóricos con entrenamiento práctico.

Estos programas buscan que sus estudiantes obtengan las certificaciones necesarias para poder ejercer dentro de la industria de la aviación.