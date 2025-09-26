Suscribirse

¿En qué consiste? USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para quienes realicen trámites migratorios

Las nuevas directrices de la entidad fiscal analizarán posibles posturas “antiamericanas” de los inmigrantes, antes de aprobar visas y residencias permanentes

Redacción Mundo
26 de septiembre de 2025, 2:20 p. m.
Migración / Inmigración
La nueva política permite a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, analizar si una persona solicitante respaldó organizaciones relacionadas con actos terroristas Foto: Getty Images. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A partir del mes de agosto, USCIS comenzó a implementar una nueva política bajo la cual se tendrán en cuenta si los solicitantes de los beneficios migratorios has manifestado opiniones que podrían ser consideradas como “antiamericanas”, por parte de los agentes federales.

Contexto: Impacto de la tarifa de U$100.000 en visas H-1B: estos son los estados más golpeados en EE. UU.

¿Qué son las actividades antiamericanas?

En caso de que se evidencie algún tipo de postura antiamericana entre quienes aspiran a tener un visado o la residencia permanente, esta será considerada como un factor negativo a la hora de decidir si será aprobado o no determinado trámite.

Esta medida, aunque ya ha comenzado a aplicarse, ha causado varios debates alrededor de la libertad de expresión versus la seguridad ciudadana.

Esta nueva política permite a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, analizar si una persona solicitante respaldó, promovió, apoyó o expresó ideas asociadas con organizaciones terroristas o con acciones encaminadas a desmejorar el estilo de vida del país.

Entre las personas que entrarían a ser observadas, se encuentran los estudiantes que difunden mensajes de apoyo al grupo Hamás o que participen en protestas universitarias donde se cloquea el acceso a estudiantes judíos, de a cuerdo a o que informó Joseph Edlow, actual director de la USCIS.

También entran en esta categoría quienes están relacionados con movimientos de tipo anarquista o totalitario.

Aunque la medida es clara, Edlow especificó que no se trata de perseguir a quienes han expresado críticas hacia el presidente Donald Trump, ya que, según sus propias palabras, cuestionar cualquier Gobierno es “una de las actividades más estadounidenses que existen”.

Una protesta pro Palestina de una semana de duración en UC Irvine exigiendo que la universidad se deshaga de Israel por la guerra de Hamas dio un giro tenso el miércoles 15,2024 de mayo, cuando los manifestantes bloquearon la entrada al edificio de ciencias físicas en una aparente ocupación de las instalaciones.
Estudiantes que hayan participado en protestas antiamericanistas, corren el riesgo de que sus solicitudes de inmigración sean denegadas. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

¿Cómo afecta esta política ‘antiamericanista’?

Según lo ha explicado la USCIS, este tipo de revisión recaerá sobre las personas que tramiten visa de estudiante, tarjetas de residencia permanente, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios.

De acuerdo a esta norma, los beneficios que ofrece el país no deben ser dados a quienes desprecian al país y profesan ideologías antiamericanas.

“USCIS está comprometido a implementar políticas y procedimientos que eliminen el antiamericanismo y a respaldar la aplicación de medidas estrictas de control y verificación en la mayor medida posible”, indicó Matthew Tragesser, portavoz de la institución.

De acuerdo a esto," vivir en Estados Unidos es un beneficio, no un derecho garantizado", afirmó.

Joseph Edlow, ha dicho que este tipo de medidas ya existían en el país, pero que ahora su alcance es mucho mayor.

Recomendaciones para los inmigrantes al momento d presentar sus solicitudes

Las nuevas medidas aplicadas por el USCIS pueden truncar los sueños de muchas personas que aspiran a llegar al territorio americano en busca de mejores oportunidades.

Contexto: La dura prueba de ‘conducta moral’ que está imponiendo USCIS para solicitantes de ciudadanía americana en Estados Unidos

Por eso, se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones, cuando vaya a hacer la solicitud de sus documentos de inmigración:

  • Verifique sus actividades en redes sociales.
  • Exprese sus opiniones políticas con cautela, sin llegar al extremismo.
  • Consulte con especialistas antes de iniciar el proceso, para construir un perfil sólido y reducir riesgos de que su solicitud sea rechazada.
  • Mantenga una buena imagen pública, lo cual incluye, participar activamente dentro de su comunidad y demostrar una buena conducta.

.

