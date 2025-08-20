Escuelas en Estados Unidos empezaron a restringir el uso de celulares durante toda la jornada educativa. Este es el particular método

A lo largo y ancho de Estados Unidos, muchas escuelas están optando por restringir el uso de smartphones durante la jornada escolar para los estudiantes.

En medio de esta batalla por la atención de los niños y adolescentes entre docentes y celulares, el Distrito Escolar del Área de Brownsville, Texas, prohibió toda tecnología portátil.

La solución la encontraron en una funda con cierre magnético durante el horario educativo, con la opción de desbloquearla al finalizar la tarde con un imán en la entrada de seguridad.

NEW: Schools across the country are requiring students to lock their phones in a phone pouch for the entire school day, can unlock the pouch at the end of the day.



Teachers and principals say phones in the classroom are becoming too much of a distraction.



“The last couple… pic.twitter.com/LHe0Yk11xd — Collin Rugg (@CollinRugg) August 19, 2025

Son 800 bolsas que fueron distribuidas en las diferentes escuelas para los grados 6° a 12°, aunque es posible aplicar la medida en niveles de primaria.

Allí, deben colocar celulares, auriculares y relojes inteligentes antes de ingresar a la institución educativa.

Incluso, los estudiantes pasan a través de una maquina de rayos x para verificar que hayan metido todos dispositivos a la bolsa.

Si las fundas llegan a ser manipuladas o dañadas, la familia del menor recibirá una multa.

Ya se ha reportado que algunos jóvenes entran su smartphone a escondidas.

Igualmente, en caso de emergencia, las bolsas se pueden cortar para ejercer alguna comunicación con las personas a cargo.

“Si intentan colar un teléfono que no llevan en la funda, aparece. Es muy difícil no verlos”, dice para CBS el superintendente para el condado, Kristin Frey-Martin.

La efectividad de la medida.

Frey-Martin asegura que “estos niños son como un apéndice, como un brazo. Pierden el brazo derecho para quitarles este teléfono. Eso es todo lo que conocen”.

Aunque la adaptación no ha sido difícil, ha aumentado la capacidad de atención del estudiantado, el ambiente de las clases ha mejorado, y se evaluará a fin de año el efecto del rendimiento académico.

El uso del celular puede interferir con el proceso cognitivo e integral de la academia si no se usa de forma asertiva. | Foto: Getty Images

También, se ha disminuido el ciberacoso y las tareas se entregan a tiempo. Hay un cambio latente en la conducta de la comunidad estudiantil.

El caso de Nueva York

En Nueva York, se limitará el uso de los dispositivos mencionados durante toda la jornada escolar.

Los objetivos son tener espacios escolares libres de distracciones, proteger la salud mental y mejorar la concentración.

En el caso del estado neoyorquino, cada institución diseñara la medida para guardar los aparatos electrónicos.

Las mochilas no podrán usarse como lugar de resguardo, a menos que estén en bolsas como las de Brownsville.