Esta es la ciudad más relajante para vivir en Estados Unidos, según ranking

Una reciente investigación realizada por la empresa Sell My Timeshare Now , reveló cuáles son las ciudades más relajantes de Estadios Unidos.

Entérese: esta es la ciudad más feliz de Estados Unidos, y no es la que imagina

Contexto: Entérese: esta es la ciudad más feliz de Estados Unidos, y no es la que imagina

¿Por qué es la mejor ciudad de Estados Unidos?

Otras ciudades de Florida que se posicionaron en el ranking

New Orleans, San Francisco y San Diego también hacen parte de esta lista, por lo que el estudio de Sell My Timeshare Now las cataloga como los sitios ideales para desconectar y recargar energías.