Estados Unidos se reconfigura: la nueva estrategia de Trump redefine amenazas y alianzas

La Casa Blanca presenta una doctrina que reenfoca el poder estadounidense en su propio hemisferio, cuestiona el rumbo de Europa y reorganiza la política exterior en torno a la seguridad interna y la autosuficiencia energética.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 7:20 p. m.
Bandera de los Estados Unidos
La Casa Blanca presentó la NSS 2025, que marca un giro en la política exterior estadounidense y cuestiona el rumbo de Europa. (AP Photo/Mariam Zuhaib) | Foto: AP

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por Donald Trump marca un viraje profundo en la forma en que Estados Unidos entiende su papel en el mundo.

El documento sitúa al hemisferio occidental como eje prioritario, redefine las amenazas globales a partir de la migración, el crimen transnacional y la competencia económica, reduce el peso estratégico de Europa y apuesta por una independencia energética que pretende reposicionar el músculo industrial del país.

Lo que antes era una política exterior global, se transforma ahora en una doctrina que busca blindar primero el territorio y luego proyectar poder bajo parámetros renovados.

Contexto: Donald Trump emitió medidas severas para migrantes de estos países y amenazó con revocar “millones” de visas

Una hoja de ruta más realista

La estrategia, presentada como una hoja de ruta “realista” para la próxima década, revive un principio histórico: Estados Unidos debe ser el actor dominante del hemisferio occidental.

Con esa premisa, la administración Trump retoma la lógica de la Doctrina Monroe, pero la adapta a los desafíos del siglo XXI.

La prioridad, según el documento citado por Newsweek, es evitar que potencias externas, en especial Chin, ganen influencia geopolítica o económica en América Latina.

En esta visión, la seguridad fronteriza, el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado dejan de ser asuntos domésticos y se convierten en pilares de la política exterior.

El giro más representativo de la política de Trump

Pero el giro más llamativo aparece en la relación con Europa. Lejos de la retórica tradicional de apoyo irrestricto al bloque europeo, la estrategia describe al continente como una región “en declive”, con democracias frágiles, tensiones internas y riesgos demográficos crecientes.

Contexto: Campos estratégicos: Estados Unidos frena compras extranjeras para proteger su seguridad agrícola

La Casa Blanca incluso elogia el avance de los partidos nacionalistas, a los que define, según Newsweek, como señales de resistencia frente a un sistema político desgastado.

Con este enfoque, Washington ya no concibe a Europa como un socio estable, sino como un territorio convulso cuyo futuro es incierto y cuya dependencia de Estados Unidos deberá repensarse.

