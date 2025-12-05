La nueva Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por Donald Trump marca un viraje profundo en la forma en que Estados Unidos entiende su papel en el mundo.

El documento sitúa al hemisferio occidental como eje prioritario, redefine las amenazas globales a partir de la migración, el crimen transnacional y la competencia económica, reduce el peso estratégico de Europa y apuesta por una independencia energética que pretende reposicionar el músculo industrial del país.

Lo que antes era una política exterior global, se transforma ahora en una doctrina que busca blindar primero el territorio y luego proyectar poder bajo parámetros renovados.

Una hoja de ruta más realista

La estrategia, presentada como una hoja de ruta “realista” para la próxima década, revive un principio histórico: Estados Unidos debe ser el actor dominante del hemisferio occidental.

Con esa premisa, la administración Trump retoma la lógica de la Doctrina Monroe, pero la adapta a los desafíos del siglo XXI.

La prioridad, según el documento citado por Newsweek, es evitar que potencias externas, en especial Chin, ganen influencia geopolítica o económica en América Latina.

En esta visión, la seguridad fronteriza, el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado dejan de ser asuntos domésticos y se convierten en pilares de la política exterior.

El giro más representativo de la política de Trump

Pero el giro más llamativo aparece en la relación con Europa. Lejos de la retórica tradicional de apoyo irrestricto al bloque europeo, la estrategia describe al continente como una región “en declive”, con democracias frágiles, tensiones internas y riesgos demográficos crecientes.

La Casa Blanca incluso elogia el avance de los partidos nacionalistas, a los que define, según Newsweek, como señales de resistencia frente a un sistema político desgastado.