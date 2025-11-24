Este miércoles llega un pago de más de 2.000 dólares en Estados Unidos, ¿quiénes lo reciben?

La última tanda de pagos para los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos está programada para esta semana del 24 al 28 de noviembre. De acuerdo con la administración, el próximo mes entra en vigor un nuevo monto para las personas, que corresponde a un ajuste por el costo de vida.

Las personas que hayan nacido entre el 21 y el 31 de cualquier mes, y reciba algún beneficio del Seguro Social, recibirán el pago correspondiente este miércoles 26 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

La administración especifica en su página web que, en casi de que las personas no vean reflejado el pago este miércoles, esperen hasta tres días hábiles antes de hacer un reclamo.

Los pagos del Seguro Social se realizan los miércoles. | Foto: 123RF

Estos envíos de dinero, que en su mayoría son destinados a adultos mayores y jubilados, se realizan los miércoles.

Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes, reciben su pago el segundo miércoles mensual. Los que nacieron entre el 11 y el 20, reciben el pago el tercer miércoles de cada mes.

El monto que reciben los beneficiarios depende de la edad en la que se hayan jubilado para solicitar entrar al Seguro Social. Por lo que aquellos estadounidenses que hayan presentado su solicitud a los 62 años, pueden recibir hasta 2.831 dólares al mes.

Para el 2026, hay un aumento de los pagos del 2,8 %. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para aquellos que se retiren laboralmente a partir de los 67 años, pueden acceder a un pago mensual de hasta 4.018 dólares. Y los ciudadanos que retrasan su solicitud hasta los 70 años, pueden obtener el pago máximo del Seguro Social, que corresponde a 5.108 dólares.

Para el año entrante, todos los pagos aumentarán considerablemente, de acuerdo con u ajuste de la inflación que ha subido el costo de vida en Estados Unidos.

Las personas recibirán un pago el miércoles 26 de noviembre. | Foto: 123RF

La SSA anunció que todos sus programas, incluyendo la jubilación, para cónyuges, sobrevivientes, de discapacidad y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), verán un aumento del 2,8 % a partir de enero del 2026, es decir, 56 dólares más en cada pago del mes.

Para este ajuste, las personas no deben realizar ninguna solicitud ni trámite, ya que el pago adicional se refleja de manera automática. Este aumento por el costo de vida tiene la finalidad de brindar a los jubilados el dinero justo para que puedan sostener sus necesidades básicas, en caso de que no dependan de un ingreso adicional.