Estados Unidos

Estos serán los comercios y servicios que no tendrán atención el Día del Trabajo en Estados Unidos

Varias tiendas, establecimientos, bancos y empresas de envíos no tendrán servicio.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 10:44 p. m.
Varios establecimientos optan por darles descanso a sus empleados esta fecha. | Foto: Getty Images

El próximo lunes 1 de septiembre será feriado nacional en Estados Unidos, debido a la conmemoración del Día del Trabajo.

Así, al ser un día festivo, muchos comercios y servicios optan por parar actividades para darles descanso a sus empleados.

En el denominado Labor Day, se realizan desfiles, barbacoas, reuniones familiares y distintas reuniones para conmemorar el trabajo, los trabajadores y su dignidad.

Incluso, es un fin de semana largo para el disfrute de quienes viven en Estados Unidos, marcando las últimas fechas calurosas del verano.

Si bien ningún estado se encuentra obligado a tomar el feriado, la mayoría lo hacen.

Contexto: Miles de manifestantes contra Trump se preparan para una protesta masiva en el Día del Trabajo

Casi todos los bancos, incluidos los más populares, como Bank of America, no tendrán abiertas sus sucursales físicas y, por lo tanto, algunas operaciones no estarán disponibles.

Sin embargo, los cajeros automáticos y aplicaciones móviles sí estarán funcionando las 24 horas si así lo requiere el usuario.

Es uno de los bancos más usados y con más sucursales en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

En cuanto al correo postal, todas las oficinas a nivel nacional estarán cerradas y no habrá entrega ni recolección de correspondencia.

FedEx informa que prestará servicios limitados, pero contará con envíos extraordinarios o urgentes.

Medios como Usa Today recomiendan realizar pagos, envíos o depósitos el viernes 29 de agosto para evitar contratiempos

Tiendas y cadenas de supermercados

Walmart y Lowe’s contarán con horario normal en casi todas sus tiendas del país.

Home Dipot tendrá rebajas especiales, pero es posible que cierre más temprano de lo habitual.

Kroger abrirá común y corriente.

Fachada del Walmart Supercenter de Alliance, Ohio, lugar donde ocurrió la agresión.
Walmart tendrá horarios normales | Foto: Getty Images

¿Desde cuándo se celebra el Labor Day?

Los sindicatos organizaron el primer desfile el 5 de septiembre de 1882, en la ciudad de Nueva York, para honrar a los trabajadores.

Estados Unidos no se acogió al Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, ya que en el país había varios grupos socialistas y comunistas, lo que no agradó a los políticos de entonces.

A pesar de que dicha fecha se conmemora por el caso de Haymarket en Chicago en 1886, el presidente Grover Cleveland nombró el festivo en septiembre para apaciguar los grupos revolucionarios de entonces.

