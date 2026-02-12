El Departamento de Educación de Nueva York abrió el proceso de inscripción para los programas 3-K y Pre-K del ciclo escolar 2026, con plazo hasta finales de febrero.
Las autoridades recuerdan que los padres deben presentar documentos de identidad, edad y residencia del menor para completar la solicitud y asegurar un cupo en educación temprana.
Documentos requeridos y cómo postular a educación inicial gratuita en Nueva York
Las familias con niños pequeños en Nueva York enfrentan cada año un proceso clave: la inscripción en los programas 3-K y Pre-K, que ofrecen educación temprana gratuita a menores de tres y cuatro años.
Para el ciclo escolar 2026, el plazo de solicitud se mantiene abierto hasta finales de febrero, por lo que autoridades educativas y medios han reiterado los requisitos esenciales para completar el trámite sin contratiempos.
De acuerdo con información publicada por El Comercio y confirmada por el Departamento de Educación de la ciudad, los padres o tutores deben presentar documentos básicos que permitan verificar la identidad del menor, su edad y el lugar de residencia.
Entre los papeles aceptados figuran certificados de nacimiento, pasaportes o registros oficiales del menor, así como comprobantes de domicilio como facturas de servicios, contratos de arrendamiento o documentos gubernamentales con la dirección actual.
También se solicita identificación del padre o tutor legal y, en algunos casos, registros médicos o de vacunación del niño.
Educación temprana gratuita
El proceso de inscripción se gestiona principalmente a través de la plataforma MySchools y centros de atención familiar del sistema escolar, que ofrecen asistencia en varios idiomas para garantizar el acceso de familias migrantes o con barreras lingüísticas.
Las autoridades educativas han subrayado que el estatus migratorio no limita el acceso a estos programas públicos, que forman parte de la política municipal de expansión de la educación preescolar.
Desde la perspectiva pedagógica, el 3-K y el Pre-K representan una política clave para reducir desigualdades educativas desde la primera infancia.
Estudios del propio Departamento de Educación destacan que estos programas buscan fortalecer habilidades cognitivas y socioemocionales antes del ingreso a kindergarten, con un currículo alineado a estándares estatales de aprendizaje temprano.
Con el cierre del plazo de solicitudes a finales de febrero, expertos recomiendan a las familias reunir los documentos con anticipación y verificar la información en los portales oficiales para evitar retrasos.
La alta demanda, especialmente en zonas con mayor densidad de población migrante, hace que completar la inscripción a tiempo sea determinante para asegurar un cupo en centros educativos cercanos al domicilio.