Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Las familias tienen plazo hasta finales de febrero para postularlos a los programas gratuitos de educación inicial. El Departamento de Educación recuerda los requisitos clave para garantizar un cupo en preescolar.

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 2:22 p. m.
El Pre-K representan una política clave para reducir desigualdades educativas desde la primera infancia. Foto: Getty Images

El Departamento de Educación de Nueva York abrió el proceso de inscripción para los programas 3-K y Pre-K del ciclo escolar 2026, con plazo hasta finales de febrero.

Las autoridades recuerdan que los padres deben presentar documentos de identidad, edad y residencia del menor para completar la solicitud y asegurar un cupo en educación temprana.

Trump acelera el recorte a la educación en EE. UU.: Esto pasaría con los préstamos y los programas estudiantiles

Documentos requeridos y cómo postular a educación inicial gratuita en Nueva York

Las familias con niños pequeños en Nueva York enfrentan cada año un proceso clave: la inscripción en los programas 3-K y Pre-K, que ofrecen educación temprana gratuita a menores de tres y cuatro años.

Para el ciclo escolar 2026, el plazo de solicitud se mantiene abierto hasta finales de febrero, por lo que autoridades educativas y medios han reiterado los requisitos esenciales para completar el trámite sin contratiempos.

De acuerdo con información publicada por El Comercio y confirmada por el Departamento de Educación de la ciudad, los padres o tutores deben presentar documentos básicos que permitan verificar la identidad del menor, su edad y el lugar de residencia.

Entre los papeles aceptados figuran certificados de nacimiento, pasaportes o registros oficiales del menor, así como comprobantes de domicilio como facturas de servicios, contratos de arrendamiento o documentos gubernamentales con la dirección actual.

También se solicita identificación del padre o tutor legal y, en algunos casos, registros médicos o de vacunación del niño.

Los padres deben presentar documentos básicos que permitan comprobar la identidad y los datos del menor. Foto: Pixabay

Educación temprana gratuita

El proceso de inscripción se gestiona principalmente a través de la plataforma MySchools y centros de atención familiar del sistema escolar, que ofrecen asistencia en varios idiomas para garantizar el acceso de familias migrantes o con barreras lingüísticas.

Las autoridades educativas han subrayado que el estatus migratorio no limita el acceso a estos programas públicos, que forman parte de la política municipal de expansión de la educación preescolar.

Desde la perspectiva pedagógica, el 3-K y el Pre-K representan una política clave para reducir desigualdades educativas desde la primera infancia.

Estudios del propio Departamento de Educación destacan que estos programas buscan fortalecer habilidades cognitivas y socioemocionales antes del ingreso a kindergarten, con un currículo alineado a estándares estatales de aprendizaje temprano.

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Con el cierre del plazo de solicitudes a finales de febrero, expertos recomiendan a las familias reunir los documentos con anticipación y verificar la información en los portales oficiales para evitar retrasos.

La alta demanda, especialmente en zonas con mayor densidad de población migrante, hace que completar la inscripción a tiempo sea determinante para asegurar un cupo en centros educativos cercanos al domicilio.

