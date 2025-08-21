Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Florida propone medida histórica sobre los impuestos a la propiedad en medio de auditorias fiscales: así le afecta

Los impuestos en el estado han alcanzado sus niveles máximos, en un contexto de aumento de precios sobre las viviendas.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 2:55 a. m.
Un negocio inmobiliario marca un punto en la historia personal o empresarial
El costo de la vivienda ha aumentado drásticamente en Florida mientras que los impuestos siguen elevados. | Foto: 123RF

Esta semana, el director financiero del estado de Florida, en Estados Unidos, Blaise Ingoglia, propuso que se reduzcan de manera considerable los impuestos a la propiedad en el territorio, argumentando que las administraciones locales mantienen tarifas excesivas para los propietarios.

“El presupuesto que se financia con los impuestos a la propiedad ha aumentado entre un 60 y un 120 %”, aseguró Ingoglia en una intervención a la prensa el pasado martes desde la ciudad de West Palm Beach. Aquel día se estaba llevando a cabo una auditoría del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los gobiernos de las ciudades de Florida.

Contexto: Florida, uno de los mejores estados para vivir en Estados Unidos; estas serían las razones
declaración renta
La administración ha propuesto eliminar los impuestos sobre las propiedades. | Foto: Adobe Stock

“Ahora bien, si nos remontamos a la época anterior a la Covid-19 y comenzamos a tener en cuenta la inflación y el crecimiento demográfico, esos presupuestos no deberían haberse disparado ni de cerca al nivel en que lo están haciendo ahora”, agregó.

Al director financiero se han unido otros funcionarios del estado ante el alto costo de los impuestos, mientras que el costo de vivienda ha aumentado desde la pandemia del 2020: el gobernador estatal, Ron DeSantis, ha defendido la idea de eliminarlos impuestos para la propiedad en Florida.

Contexto: DeSantis busca ayudar a millones de familias afectadas por las tormentas tropicales en Florida con esta nueva ley

“El gobernador y yo hemos estado presionando mucho para que se eliminen los impuestos a la propiedad residencial”, dijo Ingoglia el martes.

El gobernador Ron DeSantis, republicano por Florida, hablando en el segundo día de la Convención Nacional Republicana el martes 16 de julio de 2024 en Milwaukee.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis. | Foto: AP

Pese a que los resultados de las auditorias de DOGE —el cual tiene el objetivo de reducir el gasto federal a la mitad— no se han publicado, el director Ingoglia aseguró que en Palm Beach, por ejemplo, se han descubierto indicios de gasto excesivo, pero no dio más detalles, más allá de afirmar que “todo saldrá en nuestro informe en unos 60 días”.

Contexto: Florida ofrece hasta $15.000 dólares a maestros dispuestos a enseñar: ¿quiénes califican?

“Estas auditorías sacarán a la luz el despilfarro”, sentenció Ingoglia en su conferencia. “La gente está preocupada por el nivel de impuestos prediales que paga. Los funcionarios locales dicen que sus presupuestos ya están recortados al mínimo, pero les aseguro que no es así”.

Remate de bienes
El costo de la vivienda ha aumentado desde la pandemia del Covid-19. | Foto: Getty Images

De acuerdo con información que ha brindado DOGE en oportunidades anteriores, la agencia ha auditado el presupuesto del condado de Palm Beach desde 2021 hasta este año, haciendo uso de la inteligencia artificial y de revisiones en línea para determinar si la administración ha hecho buen uso del dinero que obtiene del pago de los contribuyentes.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Maria G. Marino, aseguró en entrevista con la cadena de noticias WPTV que no le preocupan los resultados que va a publicar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ya que el 50 % del presupuesto del condado está destinado a las fuerzas del orden, según ella.

