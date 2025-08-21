Florida propone medida histórica sobre los impuestos a la propiedad en medio de auditorias fiscales: así le afecta

Esta semana, el director financiero del estado de Florida, en Estados Unidos, Blaise Ingoglia, propuso que se reduzcan de manera considerable los impuestos a la propiedad en el territorio, argumentando que las administraciones locales mantienen tarifas excesivas para los propietarios.

“El presupuesto que se financia con los impuestos a la propiedad ha aumentado entre un 60 y un 120 %”, aseguró Ingoglia en una intervención a la prensa el pasado martes desde la ciudad de West Palm Beach. Aquel día se estaba llevando a cabo una auditoría del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los gobiernos de las ciudades de Florida.

La administración ha propuesto eliminar los impuestos sobre las propiedades. | Foto: Adobe Stock

“Ahora bien, si nos remontamos a la época anterior a la Covid-19 y comenzamos a tener en cuenta la inflación y el crecimiento demográfico, esos presupuestos no deberían haberse disparado ni de cerca al nivel en que lo están haciendo ahora”, agregó.

Al director financiero se han unido otros funcionarios del estado ante el alto costo de los impuestos, mientras que el costo de vivienda ha aumentado desde la pandemia del 2020: el gobernador estatal, Ron DeSantis, ha defendido la idea de eliminarlos impuestos para la propiedad en Florida.

“El gobernador y yo hemos estado presionando mucho para que se eliminen los impuestos a la propiedad residencial”, dijo Ingoglia el martes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. | Foto: AP

Pese a que los resultados de las auditorias de DOGE —el cual tiene el objetivo de reducir el gasto federal a la mitad— no se han publicado, el director Ingoglia aseguró que en Palm Beach, por ejemplo, se han descubierto indicios de gasto excesivo, pero no dio más detalles, más allá de afirmar que “todo saldrá en nuestro informe en unos 60 días”.

“Estas auditorías sacarán a la luz el despilfarro”, sentenció Ingoglia en su conferencia. “La gente está preocupada por el nivel de impuestos prediales que paga. Los funcionarios locales dicen que sus presupuestos ya están recortados al mínimo, pero les aseguro que no es así”.

El costo de la vivienda ha aumentado desde la pandemia del Covid-19. | Foto: Getty Images

De acuerdo con información que ha brindado DOGE en oportunidades anteriores, la agencia ha auditado el presupuesto del condado de Palm Beach desde 2021 hasta este año, haciendo uso de la inteligencia artificial y de revisiones en línea para determinar si la administración ha hecho buen uso del dinero que obtiene del pago de los contribuyentes.