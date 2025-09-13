Estados Unidos
Ganador Mega Millions: estos son los números apostados del sorteo del viernes 12 de septiembre
Esta lotería se juega en Estados Unidos cada martes y viernes en la noche. Consulte si tuvo suerte en el último sorteo.
La lotería Mega Millions, una de las principales de Estados Unidos, jugó el viernes 29 de agosto por el premio mayor de 277 millones de dólares, con la opción de reclamar en efectivo 124,6 millones de dólares. Los números ganadores son: 17 - 18 - 21 - 42 - 64, Mega Ball: 7.
Resultados del último sorteo de la lotería Mega Millions
Premio mayor de 277 millones de dólares.
- Número: 17 - 18 - 21 - 42 - 64
- Mega Ball: 7
Las personas que juegan Mega Millions deben elegir seis números de dos grupos. En el primer grupo, se seleccionan cinco números del 1 al 70, mientras que en el segundo grupo se elige una cifra del 1 al 25.
En caso de que resulte un ganador del sorteo, este podrá reclamar el premio por pagos anuales, que corresponde a 29 pagos durante un año. Mega Millions establece que cada pago es 5 % mayor que el anterior, lo que ayuda a proteger la economía del ganador.
Esta lotería se puede jugar en los 45 estados de Estados Unidos, con una boleta que cuesta 5 dólares y se juega cada martes y viernes a las 11 de la noche, hora local.