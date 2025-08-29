Suscribirse

Estados Unidos

Golpe al gobierno Trump: un juez le impidió quitar protecciones legales a 600.000 personas de este país latinoamericano

Un tribunal federal congeló la cancelación de las medidas de protección de forma temporal.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 8:28 p. m.
x
Personas marchan en Washington en favor de del TPS para inmigrantes, en 2023. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La administración Trump había eliminado el TPS (Estatus de Protección Temporal) para más de 600.000 venezolanos que habían entrado al país a través de este mecanismo.

Sin embargo, una corte federal de San Francisco bloqueó la orden ejecutiva de Trump, lo cual impide que se elimine este estatus a ciudadanos oriundos de Venezuela.

Contexto: Golpe a la administración Trump: jueza federal extiende Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de estos países

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo, y el TPS para estas personas deberá mantenerse hasta que el caso sea resuelto en la corte.

Al ser una decisión relacionada con políticas expresas del gobierno de Trump y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) a cargo de la secretaria Kristi Noem, el Noveno Circuito no encontró fundamento legal en la orden.

WASHINGTON, DC - MAY 8: Homeland Security Secretary Kristi Noem appears for a Senate Appropriations Committee hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on May 8, 2025 in Washington, DC. Noem testified before the Homeland Security Subcommittee about her department's FY 2026 budget request. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Noem ha sido la abanderada para ejecutar la fuerte política antimigración del Gobierno Trump. | Foto: Getty Images

En el caso, expuesto por Associated Press, se menciona que ese departamento no tiene autoridad para anular, revocar, o dejar de lado tales protecciones.

Al promulgar la ley TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral”, se argumenta en el escrito.

En marzo, un juez de San Francisco también había dejado sin efecto la orden ejecutiva, sin embargo, la Corte Suprema derogó dicho fallo.

Ahora bien, no está claro que pasará con las protecciones de 350.000 personas cuyo TPS venció en abril, y tampoco el futuro de los 250.000 venezolanos que tienen la protección con vigencia hasta el 10 de septiembre.

¿Para qué sirve el TPS?

Este tipo de protecciones se otorga a ciudadanos que quieren emigrar a Estados Unidos huyendo de condiciones de seguridad complejas de su país de origen.

x
Joe Biden le había otorgado TPS a venezolanos que estuvieran huyendo del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Dichas condiciones deben ser “extraordinarias y temporales”, y derivadas de conflictos civiles, desastres causados por fenómenos naturales o persecuciones de algún tipo.

Desde que se creó, como parte de la Ley de Inmigración en 1990, se le ha otorgado a ciudadanos de países como Haití, Sudán, Honduras, Nicaragua o la misma Venezuela.

Con la protección, los inmigrantes pueden vivir y trabajar de forma legal en Estados Unidos.

Sin embargo, la administración de turno tiene la posibilidad de revisar constantemente las condiciones actuales del TPS para seguir con la medida o revocarla.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta será la condena para el hombre que intentó matar a su esposa con plomo en EE. UU.

2. Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

3. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

4. El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

5. Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInmigraciónVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.