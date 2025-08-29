La administración Trump había eliminado el TPS (Estatus de Protección Temporal) para más de 600.000 venezolanos que habían entrado al país a través de este mecanismo.

Sin embargo, una corte federal de San Francisco bloqueó la orden ejecutiva de Trump, lo cual impide que se elimine este estatus a ciudadanos oriundos de Venezuela.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo, y el TPS para estas personas deberá mantenerse hasta que el caso sea resuelto en la corte.

Al ser una decisión relacionada con políticas expresas del gobierno de Trump y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) a cargo de la secretaria Kristi Noem, el Noveno Circuito no encontró fundamento legal en la orden.

Noem ha sido la abanderada para ejecutar la fuerte política antimigración del Gobierno Trump. | Foto: Getty Images

En el caso, expuesto por Associated Press, se menciona que ese departamento no tiene autoridad para anular, revocar, o dejar de lado tales protecciones.

“Al promulgar la ley TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral”, se argumenta en el escrito.

En marzo, un juez de San Francisco también había dejado sin efecto la orden ejecutiva, sin embargo, la Corte Suprema derogó dicho fallo.

Ahora bien, no está claro que pasará con las protecciones de 350.000 personas cuyo TPS venció en abril, y tampoco el futuro de los 250.000 venezolanos que tienen la protección con vigencia hasta el 10 de septiembre.

¿Para qué sirve el TPS?

Este tipo de protecciones se otorga a ciudadanos que quieren emigrar a Estados Unidos huyendo de condiciones de seguridad complejas de su país de origen.

Joe Biden le había otorgado TPS a venezolanos que estuvieran huyendo del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Dichas condiciones deben ser “extraordinarias y temporales”, y derivadas de conflictos civiles, desastres causados por fenómenos naturales o persecuciones de algún tipo.

Desde que se creó, como parte de la Ley de Inmigración en 1990, se le ha otorgado a ciudadanos de países como Haití, Sudán, Honduras, Nicaragua o la misma Venezuela.

Con la protección, los inmigrantes pueden vivir y trabajar de forma legal en Estados Unidos.