Hombre pierde ciudadanía por fraude millonario en ayudas covid-19: advertencia para inmigrantes en Estados Unidos

Un tribunal federal revocó la ciudadanía estadounidense de Joff Stenn Wroy Philossaint, residente en Florida, tras comprobar que había mentido durante su proceso de naturalización.

Al implicado se le acusa de participar en un esquema de fraude millonario relacionado con ayudas económicas por la pandemia de covid-19.

La decisión, anunciada por el Department of Justice y reportada por Newsweek, marca un caso significativo de “desnaturalización” en Estados Unidos.

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El fraude millonario con solicitudes falsas

Según el Departamento de Justicia, Philossaint participó en un esquema que obtuvo cerca de 3,8 millones de dólares mediante solicitudes fraudulentas de préstamos de alivio covid-19.

El acusado presentó aproximadamente 40 solicitudes falsas, manipulando información sobre ingresos y nómina de empresas.

Como resultado, recibió personalmente más de 549.000 dólares de manera ilícita.

El caso no solo tuvo consecuencias migratorias. Philossaint fue condenado a 50 meses de prisión federal, en línea con la política de tolerancia cero frente a fraudes que involucran fondos federales.

Man gets citizenship revoked for orchestrating massive Covid-19 fraud scheme.https://t.co/RGROoR1Gcv pic.twitter.com/sPC4PZ74dw — FOX SA (@KABBFOX29) March 19, 2026

Mentiras en la solicitud de ciudadanía

Philossaint solicitó la naturalización en 2020 y, durante su entrevista, negó haber cometido delitos.

Sin embargo, las investigaciones federales demostraron que ya estaba involucrado en un fraude por préstamos del Programa de Protección de Pagos y otros programas de alivio de covid-19.

La ciudadanía le fue otorgada en 2021, pero al comprobarse que su solicitud contenía información falsa, el tribunal determinó que la nacionalidad había sido obtenida de manera ilegal.

Por este motivo, su ciudadanía fue revocada en 2026.

Este caso subraya que la ciudadanía estadounidense puede revocarse si se demuestra que fue obtenida mediante fraude u ocultando información relevante durante la naturalización.

Aunque la denaturalización es poco frecuente, suele aplicarse en situaciones graves que involucran delitos federales.

Además, perder la ciudadanía puede abrir la puerta a un proceso de deportación, dependiendo del estatus migratorio previo.

Para migrantes en proceso de naturalización, la advertencia es clara: la transparencia y la veracidad en la solicitud de ciudadanía son fundamentales, y cualquier falsedad puede tener consecuencias legales y migratorias severas incluso años después de haber sido naturalizado.