Estados Unidos

Huracán Kiko avanza hacia Hawái: autoridades emiten advertencia por fuertes vientos y lluvias

Los meteorólogos continúan monitoreando el recorrido del huracán categoría 2. Se espera que se convierta en tormenta tropical

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 12:51 p. m.
Así avanza el huracán Kiko sobre las costas de Hawái. Las alertas están encendidas.
Así avanza el huracán Kiko sobre las costas de Hawái. Las alertas están encendidas. | Foto: Captura de pantalla X@meteomostoles

En su última actualización sobre Kiko, El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha anunciado que es probable que siga una trayectoria hacia el noreste, pasando por las islas hawaianas.

En medio de su recorrido, se prevé que las fuertes marejadas que ha venido presentando alcancen su punto máximo en las exposiciones proyectadas al este de estas islas, desde la tarde del lunes, hasta mediados de esta semana.

Este fenómeno climático podría olas y corrientes de resaca que podrían ser potencialmente mortales, por lo que se recomienda a los habitantes de este territorio, seguir las indicaciones de las alertas emitidas.

Contexto: Imágenes de una de las peores tragedias naturales en la historia de EE.UU.: 20 años desde que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans

¿Cómo será el comportamiento del huracán Kiko esta semana?

De a cuerdo a las informaciones dadas por el NHC, el huracán, de categoría 2, está ubicado a unas 490 millas del Hilo de Hawái, con vientos que alcanzan las 100 millas por hora.

SE espera que el sistema pase por el noreste de las islas hawaianas entre el martes y el miércoles de esta semana, por lo que se estará monitoreando el impacto que pueda tener en esta zona.

El NHC dijo que se espera que Kiko se debilite en los próximos días y se pronostica que se degrade a tormenta tropical a última hora del lunes.

A parir de la tarde de hoy, se ha advertido que Kiko estará actuando sobre las aguas costeras de Hawái, con vientos contenidos de 74 mph o más.

Así se mueve el huracán KIko en las aguas próximas a las islas de Hawái
Así se mueve el huracán KIko en las aguas próximas a las islas de Hawái | Foto: Captura de imagen video X @CIRA_CSU

Todo Hawái está en estado de alerta desde el viernes pasado, debido a la amenaza de posibles condiciones climáticas extremas, dijo la oficina del gobernador del estado, como se registra en el medio Newsweek.

El concepto de los meteorólogos frente a la presencia de Kiko en Hawái

Las autoridades están vigilando constantemente la trayectoria del huracán, teniendo en cuenta los modelos espagueti que ilustran las posibles trayectorias de tormentas, para mantener informada a la población sobre los posibles cambios que vayan evidenciando durante el movimiento de Kiko.

Por su parte, la oficina de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Honolulú, Hawái, publicó el domingo en X:

“Se pronostica que Kiko pasará al norte de las islas hawaianas el martes y el miércoles. Si bien el riesgo de impactos directos está disminuyendo, siga atento al pronóstico más reciente. El oleaje aumentará el lunes y alcanzará su punto máximo en las costas orientadas al este el lunes por la noche y el martes, lo que producirá olas potencialmente mortales”.

La meteoróloga de AccuWeather, Alyssa Glenny, declaró a Newsweek que los vientos más fuertes se presentarán entre el martes y el miércoles y podrán alcanzar ráfagas de alrededor de 64 kilómetros por hora, en las costas norte y noreste de las islas.

También se prevén lluvias acumuladas entre 2.5 y 5 centímetros en varias zonas del archipiélago hawaiano.

En áreas específicas de la zona este y norte de la Isla Grande, así como en partes de Maui y Oahu, las precipitaciones podrían ser más intensas, alcanzando entre 5 y 10 centímetros a medida que el huracán Kiko continúa su desplazamiento hacia el norte.

El llamado, en general, es que las personas que habitan cerca a las zonas más álgidas estén prevenidas y se mantengan seguras.

Lo mejor es estar atentos a las actualizaciones del NHC, ya que puede haber cambios ocasionales durante el trayecto del huracán Kiko.

Por su parte, el estado y las autoridades anunciaron que estarán atentos para facilitar los recursos necesarios para limpiar escombros, asegurar infraestructuras y respondes rápidamente a cualquier daño causado por este fenómeno natural.

