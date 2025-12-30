Identifican al hombre que murió en un choque de trenes sobre la vía a Machu Picchu

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otra unidad de Inca Rail, en un hecho cuyas causas son materia de investigación. Las autoridades informaron que se registraron personas lesionadas, aunque no precisaron de inmediato la nacionalidad de los afectados.

Los organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar la zona, mientras avanzan las indagaciones para establecer las circunstancias del accidente.

El hombre fallecido

El fallecido es un maquinista de uno de los trenes, según informó la Fiscalía Provincial de Cusco, y hasta el momento es la única víctima mortal identificada por las autoridades. El medio Perú21 publicó la fotografía de Roberto Cárdenas, el presunto hombre que falleció en el accidente.

Según Perú21, él sería Roberto Cárdenas, el maquinista que murió en el accidente de trenes en Machu Picchu Foto: X: @peru21noticias

Unas 40 personas resultaron heridas este martes en el choque ocurrido en el sureste de Perú. El Ministerio Público informó que está intentando identificar a los turistas lesionados y que ordenó su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo.

La cifra de heridos, que inicialmente era de 15, se elevó a 40. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, se trata de personas de diversas nacionalidades, y la mayoría sufrió golpes fuertes a causa del impacto.

Los videos grabados por los viajeros permitieron dimensionar lo ocurrido. Aunque en algunos de ellos se evidencia calma, las imágenes muestran el momento de la evacuación y permiten apreciar las primeras reacciones de los turistas que viajaban en el tren.

🇵🇪 | ÚLTIMA HORA: Dos trenes acaban de chocar en la ruta a Machu Picchu, Perú. Se reportan varios heridos. pic.twitter.com/Rf7kJGEnTp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 30, 2025

El accidente ocurrió hacia la 1:20 p. m. (hora local) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco. Decenas de pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados a estaciones cercanas, a la espera de ser llevados a Cusco. Evidentemente, luego del suceso, fueron temporalmente suspendidas las rutas ferreas.

Zona sin acceso vehicular

Según el medio peruano El Comercio, el lugar de los hechos no contaba con acceso vehicular. En los videos se evidencia que los trenes se encontraban en medio de una zona montañosa, lo que complicó la rápida reacción de las autoridades.

No obstante, la concesionaria aseguró que “se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos”, se indicó en el diario El Comercio.

*Con información de AFP.