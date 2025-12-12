Suscribirse

Estados Unidos

Impactante accidente: familia hispana afectada por la explosión de una tubería de gas en un barrio de la bahía de San Francisco

En un Barrio de Hayward, California, se registró una explosión de una tubería de gas mientras trabajadores se encontraban en el lugar tratando de arreglarla.

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

12 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Explosión de tubería de gas deja 6 heridos (AP Photo/Minh Connors) | Foto: AP

Este jueves se registró una explosión de una tubería de gas en Hayward, california. Según los bomberos, seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales.

La explosión habría ocasionado que escombros junto con fragmentos madera astillada salieran disparados con gran fuerza.

Según algunos residentes del sector, en declaraciones brindadas a Telemundo 48 parte de los heridos pertenecían a una familia hispana.

“Sacaron a la hija y la mamá. Estaban quemadas en la cara, parte de la cara estaba quemada. También el papá y el tío. Al tío lo arrastraron también con el papá” le comento uno de los residentes a Telemundo 48.

De acuerdo con información suministrada por el subjefe de bomberos, Rayan Nishimoto, tres personas fueron trasladadas inmediatamente al hospital debido a las graves heridas que presentaban y las otras tres fueron llevadas; sin embargo, estas tres últimas tenían lesiones menos importantes.

6 personas fueron trasladadas a centros asistenciales (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) | Foto: AP

“Estábamos sentados en la casa y, de repente, todo empezó a temblar. Las cosas se caían de las paredes y, cuando miramos la cámara, era como si estuviéramos viendo un video de guerra” contó Brittany Maldonado, residente cercana a donde ocurrieron los hechos.

Cerca de 75 bomberos hicieron presencia en el lugar. Según informa la compañía Pacific Gas & Electric Co, se le alertó aproximadamente a las 7:35 AM (hora local), que un equipo de construcción, ajeno a la empresa, había ocasionado un daño en una tubería de gas, según informa Telemundo.

Casas resultaron afectadas por la explosión (AP Photo/Minh Connors) | Foto: AP

Pacific Gas & Electric Co envió personal para atender la situación, pero afirman que el gas salía por puntos múltiples.

Hacia las 9:25 AM pudieron detener el flujo de gas y 10 minutos más tarde ocurrió la explosión, las llamas hicieron que algunas propiedades resultaran afectadas en este trágico accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, menciona que hará la investigación del caso para esclarecer los hechos.

