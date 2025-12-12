Estados Unidos
Impactante accidente: familia hispana afectada por la explosión de una tubería de gas en un barrio de la bahía de San Francisco
En un Barrio de Hayward, California, se registró una explosión de una tubería de gas mientras trabajadores se encontraban en el lugar tratando de arreglarla.
Luciano Andrey Sánchez Florez
Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.
Este jueves se registró una explosión de una tubería de gas en Hayward, california. Según los bomberos, seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales.
La explosión habría ocasionado que escombros junto con fragmentos madera astillada salieran disparados con gran fuerza.
We're getting a look at the damage caused by a catastrophic gas line explosion and building fire in Hayward, California on Thursday. Two homes were impacted by the explosion and fire, as well as a workshop in the back of one of them. Another home has some damage on the side… pic.twitter.com/jOBXiqzFwn— ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 12, 2025
Según algunos residentes del sector, en declaraciones brindadas a Telemundo 48 parte de los heridos pertenecían a una familia hispana.
“Sacaron a la hija y la mamá. Estaban quemadas en la cara, parte de la cara estaba quemada. También el papá y el tío. Al tío lo arrastraron también con el papá” le comento uno de los residentes a Telemundo 48.
De acuerdo con información suministrada por el subjefe de bomberos, Rayan Nishimoto, tres personas fueron trasladadas inmediatamente al hospital debido a las graves heridas que presentaban y las otras tres fueron llevadas; sin embargo, estas tres últimas tenían lesiones menos importantes.
“Estábamos sentados en la casa y, de repente, todo empezó a temblar. Las cosas se caían de las paredes y, cuando miramos la cámara, era como si estuviéramos viendo un video de guerra” contó Brittany Maldonado, residente cercana a donde ocurrieron los hechos.
Cerca de 75 bomberos hicieron presencia en el lugar. Según informa la compañía Pacific Gas & Electric Co, se le alertó aproximadamente a las 7:35 AM (hora local), que un equipo de construcción, ajeno a la empresa, había ocasionado un daño en una tubería de gas, según informa Telemundo.
Pacific Gas & Electric Co envió personal para atender la situación, pero afirman que el gas salía por puntos múltiples.
Hacia las 9:25 AM pudieron detener el flujo de gas y 10 minutos más tarde ocurrió la explosión, las llamas hicieron que algunas propiedades resultaran afectadas en este trágico accidente.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, menciona que hará la investigación del caso para esclarecer los hechos.