Innovadora medida en aeropuertos que sigue “la visión de Trump”: el cambio que transforma la forma de viajar en EE. UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos anunció una iniciativa que será aplicada en varios aeropuertos alrededor del país, la cual tiene la finalidad de “hacer realidad la visión del presidente Trump”.

Un comunicado de la administración, compartido al público el pasado martes, asegura que las medidas que se aplicarán pretenden “mejorar la experiencia de los viajeros”, mediante la implementación de puertas electrónicas (eGates) que ayudarán a “agilizar la verificación de identidad en determinados aeropuertos”.

La iniciativa tiene la intención de mejorar la experiencia de las personas, al reducir los tiempos de espera en los controles. | Foto: Getty Images

“Las puertas electrónicas permiten a la TSA comparar automáticamente los datos biométricos de los viajeros con su documento de identidad y su tarjeta de embarque sin necesidad de un operador humano, lo que mejora la eficiencia y la seguridad”, se lee en el informe de prensa de la administración de transporte.

Este proyecto, que se llevará a cabo junto con la empresa privada CLEAR —la cual opera bajo el Programa de Viajeros Registrados de la TSA—, será “sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses”.

Las puertas electrónicas reducirán las largas filas de los controles aeroportuarios. | Foto: Getty Images

“La colaboración público-privada de la TSA con CLEAR para las puertas electrónicas es solo un ejemplo de cómo colaboramos con las partes interesadas, tanto dentro como fuera del gobierno, para mejorar la hospitalidad y la seguridad del viajero estadounidense”, indicó Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA, según la nota de la agencia de seguridad.

“Las puertas electrónicas cumplen varios objetivos para alcanzar la meta de la secretaria Noem de mejorar la seguridad y la hospitalidad de la TSA. Esto incluye crear una experiencia del viajero fluida y menos invasiva, así como tiempos de espera más cortos en los controles de seguridad de la TSA”, agregó.

“Esperamos implementar más sistemas de puertas electrónicas a medida que trabajamos para implementar la visión del presidente Trump de una nueva era dorada para los viajes estadounidenses”, finalizó.

Las personas inscritas al programa piloto Clear+ podrán usar las puertas electrónicas. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Hasta el momento, las puertas electrónicas están funcionando en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

De acuerdo con la información de la TSA, se espera que para finales de este mes, se instalen más en Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, y en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

Un reportaje del medio estadounidense Fox detalla que las personas inscritas al programa de Clear+ son quienes podrán hacer uso de los carriles exclusivos en algunos puntos de control dentro de los aeropuertos, para evitar procesos tradicionales.

Estas puertas tienen un sistema biométrico integrado, lo que permite comparar el rostro de los viajeros con sus documentos de viaje y con los datos de la tarjeta de embarque.