En apenas dos semanas, millones de estadounidenses podrán enfrentar un giro abrupto en su cobertura médica. La falta de a cuerdo en el Congreso para extender los créditos ampliados de las ayudas económicas federales, Affordable Care Act, pone en riesgo la asequibilidad de los seguros de salud.

Esto podría traducirse en aumentos significativos de primas a partir del próximo año, según lo menciona Newsweek, mientras crece la presión política y social para evitar un impacto directo en los bolsillos de las familias.

Créditos fiscales en jugo y el impacto para los asegurados

Los créditos fiscales ampliados durante la pandemia de covid-19, permitieron que más estadounidenses accedieran a seguros médicos asequibles a través del mercado de la ACA.

Sin embargo, estos beneficios están programados para expirar a finales de este mes de diciembre.

Según datos citados por Newsweek, y KFF Health News, más de 22 millones de personas podrían enfrentar primas significativamente más altas, si el Congreso no renueva estas ayudas.

Expertos advierten que los incrementos de costos afectarían sobre todo a familias de ingresos medios que dependen de estas subvenciones para mantener su cobertura.

Crece la preocupación por el posible aumento de costos si expiran los créditos del Affordable Care Act. Foto: Getty Images

Choque político en el Capitolio y perspectivas inciertas

El debate sobre la extensión de los subsidios refleja una profunda división partidista. Líderes republicanos han bloqueado la votación de enmiendas para prolongar los créditos, mientras que los demócratas han propuesto extensiones de uno y tres años con apoyo limitado.

En el Senado, tanto las propuestas demócratas como republicanas han fracasado al no alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar. Esta falta de consenso aumenta la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la cobertura de salud para millones de estadounidenses.

Con el plazo para la expiración de los créditos fiscales acercándose rápidamente, el Congreso enfrenta una presión intensa para encontrar una solución.

La decisión que tomen no solo determinará el costo de la cobertura médica en 2026, sino que también influirá en la percepción pública sobre la capacidad de los legisladores para proteger a las familias frente a cambios abruptos en la atención sanitaria, consolidando la atención de medios y ciudadanos en uno de los debates políticos más sensibles del año.