Comprar una casa para descansar los fines de semana es el sueño de muchos norteamericanos, sin embargo, tener el dinero para lograrlo no siempre es posible.

¿Qué encontrará en la minicasa portátil?

Otra de las ventajas que ofrece esta vivienda es que muy fácil de instalar, ya que viene con paneles modulares prefabricados con conectores numerados que le sirven de guía para armarla. Se asume que no se necesitan más de cinco trabajadores para armarla, utilizando herramientas básicas.

El tiempo de envío es de unas dos semanas, pero debe tener en cuenta que no es fácil el traslado de la casa, por lo que necesita un transporte adecuado, ya que pesa 10.080 libras, según lo que se registra en el medio The U.S. Sun.