La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

La universidad refuerza su compromiso con la inclusión, asegurando que más estudiantes puedan acceder a educación de élite sin preocuparse por los costos

Margarita Briceño Delgado

1 de febrero de 2026, 2:30 a. m.
Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas. Foto: Getty Images

Yale anunció que eliminará la matrícula para estudiantes de familias que ganen menos de $200.000 y cubrirá todos los gastos para quienes ganen menos de $100.000.

La medida entrará en vigor en 2026 y busca garantizar acceso a educación de élite sin barreras económicas

La Universidad de Yale hizo un anuncio que ha generado entusiasmo entre estudiantes y familias de todo Estados Unidos: ampliará su programa de ayuda financiera para que estudiantes provenientes de hogares con ingresos anuales inferiores a $200.000 puedan estudiar sin pagar matrícula.

Además, para quienes provengan de familias con ingresos menores a $100.000, la institución eliminará todos los gastos asociados, como alojamiento, comidas y cuotas, marcando un cambio significativo en la política de accesibilidad de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como lo re gistra University Herald.

Esta medida entrará en vigor a partir del año académico 2026‑2027 e implica una expansión considerable respecto a la política anterior, que solo cubría completamente los costos de estudiantes de familias con ingresos más bajos.

Bajo la nueva regla, más del 80 % de los hogares estadounidenses con hijos en edad universitaria calificarían para algún nivel de apoyo financiero que al menos cubre la matrícula, y casi la mitad podría asistir completamente sin costo directo.

Yale amplía su ayuda financiera para que más estudiantes puedan asistir sin preocuparse por matrícula ni gastos. Foto: GETTY IMAGES

Yale amplía la inclusión socioeconómica y facilita que más estudiantes puedan asistir sin costos

El impacto de esta decisión va más allá de alivianar cuentas familiares.

En Yale, donde la matrícula y los gastos de estancia pueden superar los U$90.000 anuales sin ayuda, la barrera económica ha sido una limitación clara para muchos aspirantes talentosos.

Con esta política, la universidad pretende reforzar su compromiso con la diversidad socioeconómica y asegurar que el costo no sea una barrera para estudiantes prometedores, sin importar el nivel de ingresos de sus familias.

Autoridades de la institución han subrayado que esta ampliación es parte de la misión educativa y de inclusión de Yale.

En declaraciones públicas, líderes universitarios han señalado que garantizar la accesibilidad para distintos perfiles financieros enriquece la experiencia académica y fortalece el compromiso de la universidad con la justicia social.

Aunque otras universidades de élite han tomado medidas similares en los últimos años, la decisión de Yale destaca por su alcance y por incluir a amplios segmentos de clase media, no solo a familias de ingresos más bajos.

Este giro en la política de ayuda financiera refleja una tendencia más amplia en la educación superior de enfrentar los crecientes desafíos de acceso y asequibilidad.

De igual forma, las instituciones intentan atraer talento diverso y responder a las críticas generales sobre el costo de la educación universitaria en Estados Unidos.

