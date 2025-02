Las 5 actividades prohibidas para quienes tienen una visa de trabajo en Estados Unidos

Tener una visa de trabajo en Estados Unidos le abre la oportunidad de poder desempañarse en diferentes cargos durante su estadía en este país, sin embargo, si no tiene clara cuáles son las restricciones que implica tener este documento, puede correr el riesgo de perderla.

Lo primero que debe tener en cuenta es que por ningún motivo puede infringir las leyes migratorias , por lo que involucrarse en actividades no autorizadas podría poner en riesgo su estatus y, por lo tanto, afectar futuras solicitudes.

Restricciones para quienes poseen una visa de trabajo

Si piensa realizar otro tipo de trabajo que no esté permitido, así sea con otro empleador o en una ocupación diferente, podría enfrentarse a la revocación de su visa y otras sanciones.

Iniciar o gestionar un negocio: las visas de trabajo, por lo general, no le permiten comenzar o gestionar un negocio en Estados Unidos.

Aceptar trabajos remunerados o no remunerados fuera de los límites de tu visa puede tener consecuencias legales graves Foto: Getty Images. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aceptar empleo no autorizado: no está permitido trabajar para un empleador distinto al que autoriza su visa, ni en sectores que no estén aprobados por la misma.