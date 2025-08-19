Para las personas que están cerca de la edad de jubilación, pensar dónde pasar sus años de retiro es clave para definir cómo vivir la época de descanso, luego de largos años de trabajo. Para ellos, se suele considerar ciudades tranquilas, seguras, con clima agradable y con opciones de entretenimiento. Así, Miami, en Estados Unidos, ha sido una opción bastante popular entre los jubilados.

Sin embargo, un reciente informe del medio estadounidense U.S. News & World Report indica que Naples, una ciudad en el estado de Florida, ofrece mejores condiciones para las personas que disfrutan de sus años de retiro laboral.

Los jubilados optan por ciudades con oferta de entretenimiento, clima agradable y garantías de seguridad. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el reportaje, esta ciudad ofrece las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad, bienestar y el ambiente perfecto para los adultos mayores, debido a que más del 30 % de los habitantes son mayores de 65 años, según los datos demográficos del territorio, por lo que hay una amplia comunidad de jubilados.

Además, ha sido una opción para los latinos que viven su retiro en Estados Unidos, pues cuentan con el beneficio de que en el estado de Florida se conglomera gran parte de la población migrantes de América Latina. Este estado, además, cuenta con políticas favorables para los jubilados, ya que hay una excepción para este sector en el pago de impuestos sobre los ingresos personales.

Naples, en Florida, cumple con los requisitos de los jubilados. | Foto: ADOBE STOCK

Por la masiva presencia de latinos en Florida, U.S. News indicó que es el estado adecuado para los jubilados de esta comunidad.

Una encuesta de SurveyMonkey, que es una empresa que permite la creación de sondeos en línea, resaltó que Naples cuenta con ventajas como la alta seguridad, gracias a que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de todo el estado. También determinó que existe una gran oferta de entretenimiento como playas y centros culturales o históricos.

Florida cuenta con varias ciudades en el ranking debido a su alta presencia de latinos. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el reporte de U.S. News indicó que el costo de vida en aquella ciudad es bastante alto: las personas pueden adquirir una casa por 577.000 dólares o más. No obstante, en Naples se mantiene un ingreso familiar por encima de las cifras nacionales, lo que equilibra la economía en la región.