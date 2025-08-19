Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Las mejores ciudades de EE. UU. para los latinos pensionados: aquí es donde puede disfrutar su jubilación

Un ranking estableció que estas ciudades cuentan con las opciones adecuadas para pasar los años de retiro laboral.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 1:20 a. m.
x
Las personas jubiladas han elegido estas ciudades para pasar su retiro. | Foto: Getty Images

Para las personas que están cerca de la edad de jubilación, pensar dónde pasar sus años de retiro es clave para definir cómo vivir la época de descanso, luego de largos años de trabajo. Para ellos, se suele considerar ciudades tranquilas, seguras, con clima agradable y con opciones de entretenimiento. Así, Miami, en Estados Unidos, ha sido una opción bastante popular entre los jubilados.

Sin embargo, un reciente informe del medio estadounidense U.S. News & World Report indica que Naples, una ciudad en el estado de Florida, ofrece mejores condiciones para las personas que disfrutan de sus años de retiro laboral.

Getty Images
Los jubilados optan por ciudades con oferta de entretenimiento, clima agradable y garantías de seguridad. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el reportaje, esta ciudad ofrece las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad, bienestar y el ambiente perfecto para los adultos mayores, debido a que más del 30 % de los habitantes son mayores de 65 años, según los datos demográficos del territorio, por lo que hay una amplia comunidad de jubilados.

Contexto: Así funciona la regla de los ocho años del seguro social en Estados Unidos: clave para recibir más dinero en la jubilación

Además, ha sido una opción para los latinos que viven su retiro en Estados Unidos, pues cuentan con el beneficio de que en el estado de Florida se conglomera gran parte de la población migrantes de América Latina. Este estado, además, cuenta con políticas favorables para los jubilados, ya que hay una excepción para este sector en el pago de impuestos sobre los ingresos personales.

El DUR regula aspectos como las generalidades sobre las prestaciones que reconocerá el sistema y las condiciones de la renta básica del Pilar Solidario.
Naples, en Florida, cumple con los requisitos de los jubilados. | Foto: ADOBE STOCK

Por la masiva presencia de latinos en Florida, U.S. News indicó que es el estado adecuado para los jubilados de esta comunidad.

Contexto: Pensión mínima en Estados Unidos 2025: la cifra oficial que recibirán los jubilados

Una encuesta de SurveyMonkey, que es una empresa que permite la creación de sondeos en línea, resaltó que Naples cuenta con ventajas como la alta seguridad, gracias a que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de todo el estado. También determinó que existe una gran oferta de entretenimiento como playas y centros culturales o históricos.

Ancianos
Florida cuenta con varias ciudades en el ranking debido a su alta presencia de latinos. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el reporte de U.S. News indicó que el costo de vida en aquella ciudad es bastante alto: las personas pueden adquirir una casa por 577.000 dólares o más. No obstante, en Naples se mantiene un ingreso familiar por encima de las cifras nacionales, lo que equilibra la economía en la región.

En ranking del reportaje del medio mencionado establece que a Naples le siguen Virginia Beach, en el estado de Virginia; la ciudad de Nueva York; Boise, en Idaho, Raleigh, Carolina del Norte; Huntsville, en Alabama; Charlotte, Carolina del Norte y Fort Wayne, en el estado de Indiana, son otras de las opciones más elegidas por los jubilados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

2. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

3. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

4. ‘Reina de la ketamina’ hace impactante declaración sobre la muerte de Matthew Perry

5. São Paulo sepulta el sueño de Atlético Nacional en Copa Libertadores: Cardona volvió a ser villano

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFloridaJubilación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.