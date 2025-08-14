Una mujer de 22 años, oriunda de Perú, está desaparecida desde hace 5 días, y su familia clama por ayuda para encontrarla en medio de la incertidumbre por su paradero.

Sheyla Gutierrez había viajado con sus tres hijos a California, Estados Unidos, para buscar un futuro más prometedor. Emigró también junto con su pareja sentimental.

No se sabe el paradero de los menores ni de Sheyla | Foto: Red Social Facebook

Cuando Helga Rocillo, madre de Gutiérrez, habló con ella el sábado 9 de agosto, la situación ya prendía las alarmas por violencia física y psicológica ejercida por Josimar Cabrera Cornejo, compañero de la peruana.

En entrevista para Latina Noticias, la madre de la desaparecida comenta que conversó con ambos la noche de ese sábado a través de una videollamada, y le dijo a Cabrera que “ya no podía estar así”, y que debía cambiar.

“Si dices que la amas a ella y a tus hijos, cambia por el bien de ellos”, relata la madre angustiada.

Sheyla le contaba a su mamá que Josimar Cabrera le pegaba y la maltrataba. Incluso, Helga dice que el sospechoso le pegó un “cachetadón” a uno de los niños.

Sheyla aseguró que iba a poner la denuncia, pero Cabrera le pidió que no lo hiciera porque lo iba a perjudicar. La situación ya era insostenible.

En las últimas conversaciones de la mujer con su madre comentó que iba a sacar a sus hijos a comer algo, y que también dejaría a Cabrera.

La desaparición

Desde ese momento, Helga Rocillo no ha sabido nada más de su hija.

Igualmente, Rocillo asegura que el hombre mencionó que se encontraban en migración el día domingo, pero ella misma desmintió esa versión; considera que él se llevó a los niños.

Entidades migratorias no reportan que Sheyla Gutiérrez esté bajo su custodia. Rocillo enfatizó que el implicado tenía cita en septiembre con los organismos de migración.

En redes sociales, la familia sigue buscando a la mujer. | Foto: Red Social Facebook

En el condominio donde estuvo viviendo la pareja, apareció un video de una cámara de seguridad, donde se observa al sospechoso arrastrar por el piso algo pesado envuelto en sábanas blancas.

En Estados Unidos, la mujer ya se reporta como desaparecida, y las autoridades tienen conocimiento del caso.

Por su parte, la madre le solicitó intervención al Ministerio de la Mujer en Perú, para hacer el puente con la embajada.