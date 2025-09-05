Suscribirse

Estados Unidos

Los 7 fenómenos imperdibles de septiembre 2025 en Estados Unidos

Desde lluvia de meteoros hasta eclipses, el cielo de septiembre traerá un espectáculo único para astrónomos y aficionados

Redacción Mundo
5 de septiembre de 2025, 4:01 p. m.
Lluvia de estrellas
Maravillas celestes iluminarán el cielo de EE. UU." | Foto: Getty Images

Septiembre de 2025 se perfila como un mes inolvidable para los amantes del cielo nocturno en Estados Unidos.

Durante estas 4 semanas se podrán observar 7 eventos astronómicos destacados. Expertos recomiendan preparar binoculares, telescopios y cámaras, ya que algunos de estos fenómenos no se repetirán en años.

Contexto: Trump desata caos en la NASA: científicos denuncian despidos, censura y amenazas a la seguridad espacial

Los 7 fenómenos astronómicos que ocurrirán en el cielo en el mes de septiembre; la mayoría los podrá ver desde Estados Unidos

Septiembre promete ser un mes espectacular para los amantes del cosmos.

El primer fenómeno que llamará la atención será la icónica Luna de maíz, una majestuosa luna llena que está cargada de símbolos agrícolas.

Luego, el cielo ofrecerá eventos fascinantes como un eclipse total lunar, conjunciones entre la Luna, Saturno, Neptuno, júpiter y Venus.

También se disfrutará de un eclipse parcial de sol, que se observará en el hemisferio sur y terminará con el equinoccio de otoño, con el que se marca el inicio formal de esta estación, tal y como se registra en el blog de National Geographic.

YouTube video player

Cronológica de los fenómenos que sucederán en septiembre

Luna de maíz (luna llena) – 7 de septiembre:

Denominada Luna de maíz por su asociación con la cosecha de este grano en el hemisferio norte. Se producirá el domingo 7 de septiembre

Eclipse lunar total – 7 de septiembre:

Coincidiendo con la Luna de maíz, habrá un eclipse lunar total (luna de sangre). Aunque espectacular, no será visible desde EE. UU. , ya que la luna estará por debajo del horizonte y será de día durante el eclipse.

Conjunción: Luna, Saturno y Neptuno – 8 de septiembre:

Al día siguiente, la Luna se alineará estrechamente con Saturno y Neptuno, creando una vista celestial única: Saturno visible a simple vista y Neptuno observable con binoculares o telescopio, de acuerdo a lo que recomienda National Geographic.

Conjunción: Luna y Júpiter – 16 de septiembre:

En las primeras horas de la madrugada del 16 de septiembre, la Luna creciente pasará cerca de Júpiter, permitiendo incluso observar sus lunas galileanas, con visión aumentada.

Oposición de Saturno – 21 de septiembre:

Ese día, Saturno estará en oposición, colocándose entre la Tierra y el Sol. Será su momento más brillante y cercano del año, visible incluso a simple vista, y con un pequeño telescopio se podrán apreciar sus anillos.

El sexto planeta del sistema solar estará directamente opuesto al sol en el cielo y con una mínima separación con la tierra, indica en Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México.

Equinoccio de otoño – 22 de septiembre:

El equinoccio marcará el inicio del otoño en el hemisferio norte, con días y noches casi iguales, de acuerdo a lo que informa la página oficial de la NASA.

Contexto: La NASA confirma cómo será la muerte del Sol y revela cuándo acabará la Tierra

Eclipse solar parcial – 21 de septiembre:

El 21 de septiembre ocurrirá un eclipse solar parcial (visible en el sur), que aunque no será observable desde EE. UU., constituye uno de los dos eclipses del trimestre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Selección Colombia cambiaría de sede para las eliminatorias al Mundial 2030: esta sería la ciudad elegida

2. Gustavo Petro advierte a Galán, Char y Federico Gutiérrez que sí necesitan permiso para viajar a Washington

3. Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘Masterchef Celebrity’

4. Gustavo Petro dijo que ELN “mandó a desalojar” varias regiones de Bolívar: “No puede haber territorio vedado”

5. ‘Pibe’ Valderrama se regó al hablar de Lorenzo tras paso a Mundial: dejó clara su postura

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosseptiembreAstronomia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.