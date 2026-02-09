Dos jóvenes sufrieron un grave accidente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, mientras conducían una moto de nieve en medio del invierno que atraviesa el país. De acuerdo con los informes de la policía, uno de ellos falleció mientras que el segundo adolescente resultó herido.

Los oficiales detallaron, en un comunicado al respecto que el joven Steven Gregorie, de 17 años, estaba conduciendo una moto de nieve de clase Ski Doo 2012 en un sendero marcado alrededor de las 12:15 p. m. del pasado sábado, 7 de febrero, al oeste de Nueva York, el el condado de Wyoming.

Los jóvenes se salieron del camino y se chocaron contra unos troncos de árboles. Foto: Getty Images

Minutos después, el adolescente perdió el control y se chocó contra una pila de troncos de árboles. El impacto provocó que el joven saliera volando del vehículo. Más atrás, venía su amigo —que no ha sido identificado públicamente—, quien conducía una moto de tipo Artic Cat del 2015, y que también chocó contra los troncos. Esta segunda moto estrelló a Gregorie.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano en el condado de Wyoming, donde murió horas después, notificó la policía local.

Las autoridades aseguran que el camino estaba señalizado. Foto: Getty Images

El medio local Audacy entrevistó al agente de la policía identificado como James O’Callaghan, quien aseveró que el sendero por donde transitaban los adolescentes estaba completamente señalizado y mantenido de manera adecuada. Las investigaciones preliminares revelaron que el joven de 17 años se salió del camino correcto y dio contra los árboles.

Según las declaraciones del oficial O’Callaghan, las señales no indican alta velocidad ni un acto ilícito que contribuyeran al accidente, no obstante, determinó que aún hacen falta los resultados de la autopsia.

Así, el agentes aprovechó para recordar la importancia de seguir el camino señalizado y obedecer a las normas de seguridad para evitar incidentes que finalicen en tragedia.

Días antes, las autoridades del estado rescataron casi 70 personas atrapadas en un teleférico. Foto: AP

El accidente ocurre días después de que las autoridades estatales de Nueva York acudieran al rescate de decenas de personas que quedaron atrapadas en unas cabinas del teleférico en unas montañas en la ciudad de Albany.

Las agencias de emergencia ampliaron que casi 70 personas quedaron estancadas varias horas a más de 20 metros sobre la tierra luego de que se presentara un problema mecánico en el teleférico de Gore Mountain, en North Creek, al norte de Albany. La operación de rescate duró al menos cinco horas, no se reportaron heridos.