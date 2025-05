Mujer guatemalteca dio a luz tras cruzar la frontera y ahora se enfrenta a una deportación acelerada

Video: inmigrante de origen latino se escondió en un árbol durante más de seis horas para no ser deportado

¿Le espera una deportación acelerada a la joven madre?

“Próximamente, es prepararla para un caso ante un juez. Ella no tiene familia en Tucson, no tiene familia en Estados Unidos. Creo que tiene una amistad en un estado muy lejano, así que es posible –hay que hablar con ella–, que transfiera su caso a ese otro estado”, afirmó el abogado Luis Campos.

Lo que dice el CBP al respecto del caso de la joven guatemalteca

En un comunicado, CBP dijo que una persona indocumentada no tiene derecho legal a un abogado durante los procedimientos de inmigración, mientras no sea emitido un aviso de comparecencia frente a un juez, por lo que a la joven no se le negó ningún derecho.