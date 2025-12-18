Por primera vez en la historia reciente de la política social estadounidense, funcionarios estatales y federales confirmaron esta semana que el estado de Nebraska empezará a aplicar requisitos laborales obligatorios para beneficiarios de la expansión de Medicaid.

Consiste en una puesta en marcha que anticipa el calendario establecido por la legislación federal y abre un capítulo de profundas implicaciones para el acceso a la salud de decenas de miles de personas.

¿Qué exige la ley federal y qué anunció Nebraska?

La reforma aprobada en el paquete presupuestario de 2025 obliga a los estados a condicionar la elegibilidad de adultos de la expansión de Medicaid, personas de entre 19 y 64 años, a un mínimo de 80 horas mensuales de “compromiso comunitario”,

Lo anterior puede entenderse como empleo, educación, formación, búsqueda activa de trabajo o trabajo voluntario.

El calendario general del Congreso fija el inicio de esa obligación federal a partir del 1 de enero de 2027, aunque el texto permite que los estados adelanten su puesta en marcha mediante autorizaciones administrativas o exenciones, de acuerdo a lo que dice la organización KFF.

El 17 de diciembre del 2025, reconociendo que la implementación exigirá cambios operativos y técnicos sustantivos en los sistemas estatales de elegibilidad y verificación.

De igual manera, se anunció que se planea llevar a cabo una regulación más detallada, incluida una norma provisional, durante 2026 para aclarar cómo deben registrarse y verificarse las horas, qué exenciones operarán y cuáles serán las salvaguardias contra errores administrativos.

La cobertura de Medicaid quedará condicionada al cumplimiento de horas mínimas de trabajo, estudio o servicio comunitario, un cambio que podría afectar a miles de beneficiarios. Foto: Getty Images

Qué significa para beneficiarios y empleadores locales

Para los beneficiarios, la norma agrega una condición adicional para mantener la cobertura.

Para los empleadores locales y las agencias de empleo, puede traducirse en mayores demandas de programas de capacitación, conteo de horas y coordinación con agencias de salud.

Nebraska afirma que ofrecerá asistencia para emparejar beneficiarios con oportunidades de trabajo y programas comunitarios, pero no todos los especialistas confían en que los servicios de apoyo mitiguen las pérdidas de cobertura si no se disponen fondos sustantivos para la transición, como lo indica governor.nebraska.gov.

Escenario nacional y próximos pasos

La puesta en marcha en Nebraska será observada de cerca por otros estados que consideran aplicar la normativa antes de la fecha federal de 2027.

Por ahora continuará emitiendo orientación y que prepara una norma provisional para mediados de 2026; mientras tanto, los estados pueden solicitar exenciones o modificaciones si enfrentan problemas de implementación.

La discusión política y judicial probablemente continuará, dado que políticas similares en el pasado dieron lugar a litigios y retrocesos.