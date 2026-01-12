Estados Unidos

Nueva ley limita el número de mascotas por familia y endurece los requisitos para sus dueños en Estados Unidos

La legislación también establece cómo deben mantenerse los perros cuando estén fuera de casa, para evitar que queden bajo custodia federal.

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 11:05 a. m.
Las familias podrán tener solo cuatro o dos perros, según su tipo de vivienda.
Las familias podrán tener solo cuatro o dos perros, según su tipo de vivienda. Foto: adobe stock.

Algunos estadounidenses enfrentarán nuevas leyes relacionadas con las mascotas, en medio de varias legislaciones que intentan regular la manera en la que las personas se relacionan con los animales domésticos.

La nueva medida, que entró en vigor desde el 7 de enero, limita a los hogares unifamiliares a tener hasta cuatro perros. En el caso de las residencias multifamiliares, los dueños de mascotas únicamente pueden tener dos perros.

SONY DSC
Los perros deben salir con correa en la ciudad. Foto: Getty Images

La legislación aplica para los residentes de la ciudad de The Dalles, en el estado de Oregon. Para los ciudadanos que tiene más mascotas antes de que la ley entrara en vigencia, tienen la posibilidad de quedarse con sus perros, pero sin la opción de comprar o adoptar más en el futuro.

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Para que no se vean afectados por las sanciones, los propietarios de las mascotas deben reportar que tiene más de cuatro o dos perros, según corresponda, al control de animales de la ciudad, junto con la licencia de cada perro, según los detalles de la ley para que estos puedan permanecer con sus animales. El plazo para hacerlo vence el 8 de marzo.

two women walk their dogs and communicate. Dogs are friends
Los dueños deben pedir una licencia en caso de tener perros adultos. Foto: Getty Images

La licencia debe ser solicitada por las personas que tienen perros adultos. Para obtenerla, los dueños necesitan presentar una prueba de la vacuna antirrábica y pagar una tarifa a la administración que será definida el próximo 26 de enero.

Importante modificación para arrendatarios que tengan mascotas

Las especificaciones de la iniciativa también establecen que las personas que exceden el límite de perros no podrán reemplazar a sus mascotas en caso de que fallezcan o abandonen el hogar. La licencia corresponde a una etiqueta con una cifra que debe ponerse en el collar de la mascota. Al tiempo, la ley indica que las mascotas siempre deben estar atadas a una correa cuando estén fuera de la propiedad.

perro cuidando la casa
Las residencias multifamiliares solo permiten dos perros por hogar. Foto: Getty Images/Image Source

Así las cosas, los perros que estén sin correa en las calles, o sin la licencia, podrán ser capturados por las autoridades. Las mascotas de las personas que han sido arrestadas o no tienen las facultades para cubrir la licencia correspondiente, también quedarán bajo la custodia del Estado.

A la vez, en el Estado de California, entra en vigencia una ley que prohíbe a los dueños de perros establecer cirugías innecesarias, a menos de que el procedimiento sea aprobado como médicamente indispensable. Sin embargo, algunas personas han demostrado su descontento con la medida, argumentando que los animales podrían sufrir de dolores crónicos, infecciones o problemas en su conducta si no se someten a una intervención quirúrgica.

