Estados Unidos

Números ganadores del Powerball del sábado 13 de septiembre: vea todos resultados del jackpot

Este chance juega en Estados Unidos los lunes, miércoles y sábado en la noche. Conozca el millonario premio.

Redacción Mundo
14 de septiembre de 2025, 5:11 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En la jornada del sábado, 13 de septiembre de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 55 millones de dólares, con la opción en efectivo de 25,6 millones de dólares.

Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 28 - 37 - 42 - 50 - 53, mientras que el Powerball fue el número 19.

Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 2, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Resultados del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

Premio mayor de 861 millones de dólares.

  • Números principales (5 bolas blancas): 28 - 37 - 42 - 50 - 53
  • Número Powerball (bola roja): 19
  • Número Power Play: 2
Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de dos dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

