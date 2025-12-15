Pagos de seguridad social: 70 millones de estadounidenses dependen de estos

Gran número de personas en el territorio norteamericano dependen de los pagos de la seguridad social, entre los cuales se pueden mencionar a jubilados y personas con discapacidad.

Las fechas de pago se determinan según ciertas variables como la fecha de nacimiento, es importante mencionar que no todos los pagos se efectúan el mismo día, sino que se hace de manera escalonada.

Según información de Newsweek, el miércoles 17 de diciembre se realizarán los pagos para aquellas personas beneficiarias que sus cumpleaños sean entre el 11 y el 20 de cualquiera de los meses del año.

Millones se preparan los pagos de diciembre. | Foto: Getty Images

También La Administración del Seguro Social, recomienda esperar tres días hábiles si su pago no llegó, antes de comunicarse para hacer el reporte.

Los valores que son transferidos no son todos iguales, pues, este depende de varios factores, como el tiempo en el cual se solicitan las correspondientes prestaciones.

Según Newsweek, aquellos trabajadores que solicitan prestaciones a los 62 años, edad mínima legal de jubilación, pueden recibir hasta 2831 dólares al mes.

Los que esperan hasta los 67 años reciben hasta 4018 dólares, y los que lo hacen hasta los 70 podrían recibir hasta 5108 dólares.

Si se quisiera recibir el valor máximo de 5108 dólares, se tienen que cumplir ciertas condiciones como haber trabajado 35 años y haber retrasado la solicitud para las prestaciones hasta los 70 años de edad.

También que esos 35 años de trabajo se encuentren entre los de mayores ingresos y que en estos mismos el trabajador haya alcanzado el límite máximo de ingresos imponibles por el seguro social para cada año.

Por ejemplo, para el año 2023, este máximo estaba en 160.200 dólares al año; en 2024 168.600 dólares y en 2025 176.100 dólares.

El otro año se hará un reajuste conforme al costo de vida. | Foto: El País

Newsweek informa que a partir del mes de enero del próximo año los beneficiarios del seguro social y beneficiarios por temas de discapacidad recibirán un aumento del 2.8%.

Este reajuste tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al creciente aumento del costo de vida, de acuerdo con los cálculos de inflación realizados por la Administración del Seguro Social (SSA).