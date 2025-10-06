PayPal introduce recompensa del 5% en compras con pago posterior para aliviar el estrés financiero de los compradores

En un esfuerzo por mitigar el creciente estrés financiero que enfrentan los consumidores durante la temporada navideña, PayPal ha anunciado una nueva iniciativa que ofrece un 5 % de reembolso en efectivo en compras realizadas a través de su servicio “Compra Ahora, Paga Después” (BNPL, por sus siglas en inglés).

Esta promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y se aplicará automáticamente a todas las transacciones elegibles realizadas en línea y en tiendas físicas mediante la aplicación de PayPal.

Según lo ha informado Newsweek, en una encuesta realizada por PayPal a 1,000 consumidores estadounidenses, el 60% de los compradores reportaron un aumento en el estrés financiero al acercarse las festividades.

Los compradores podrán aprovechar la oferta de devolución de efectivo de PayPal a través de su aplicación | Foto: Getty Images

¿Cómo liberarse del estrés financiero?

Para abordar esta preocupación, la compañía ha mejorado sus opciones BNPL, permitiendo a los usuarios dividir sus compras en pagos convenientes y, al mismo tiempo, ganar reembolsos en efectivo, lo que facilita una gestión financiera más flexible durante las celebraciones.

Además, PayPal está expandiendo su opción “Pagar Mensualmente” para compras en tiendas físicas en los Estados Unidos.

Esta función permitirá a los clientes solicitar un monto de préstamo a través de la aplicación de PayPal y, una vez aprobado, recibirán una tarjeta virtual de uso único que podrá añadirse a su billetera móvil y utilizarse en un plazo de 24 horas.

Esta expansión proporciona a los compradores más opciones y flexibilidad para pagar a plazos en cualquier lugar donde realicen sus compras.

Michelle Gill, directora general de Pequeñas Empresas y Servicios Financieros en PayPal, destacó que los clientes buscan opciones de pago que hagan que las compras navideñas sean más fáciles y gratificantes.

Con el reembolso en efectivo en productos BNPL, la compañía ofrece una forma más inteligente de pagar y mayor flexibilidad para comprar según las preferencias individuales.

Para los comerciantes, las soluciones BNPL de PayPal son una forma comprobada de atraer a más compradores e incrementar las conversiones durante la temporada más concurrida del año

Esta iniciativa de PayPal se alinea con su compromiso continuo de democratizar los servicios financieros y proporcionar a los consumidores herramientas que les permitan gestionar su bienestar financiero de manera más efectiva.

Al ofrecer opciones de pago flexibles y recompensas en efectivo, PayPal busca aliviar el estrés financiero de los compradores y fomentar una experiencia de compra más satisfactoria durante las festividades.

El lanzamiento de esta medida llega en un contexto en el que millones de estadounidenses buscan alternativas para mantener sus finanzas a flote ante la inflación y el aumento del costo de vida.

Con este nuevo incentivo, PayPal no solo busca fidelizar a sus usuarios, sino también ofrecer una herramienta práctica para que los compradores puedan distribuir sus pagos sin generar mayores tensiones económicas durante una de las épocas más costosas del año.