¿Por qué Six Flags America cierra oficialmente tras 50 años de funcionamiento? Estas son las razones

Un emblemático parque ubicado en el condado de Bowie, en el estado de Maryland, cerró sus puertas al público en medio de la nostalgia por los momentos vividos en sus diversas atracciones, diseñadas para el disfrute de toda la familia.

Se trata del Six Flags America, que se inauguró en 1974. A través de redes sociales, la compañía emitió un sentido mensaje de despedida.

“Gracias, fans de Six Flags America por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos”, dice el comunicado.

La publicación cuenta con más de 500 comentarios, en los cuales los usuarios demostraron cuánto querían al parque de diversiones.

¿Por qué cierra el Six Flags America?

Richard A. Zimmerman, director del parque, asegura que “como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía”

Hurricane Harbor era la zona acuática del parque, con decenas de toboganes y piscinas ideales para disfrutar días llenos de diversión.

Six Flags America acumulaba pérdidas superiores a los 100 millones de dólares durante los últimos tres años, lo que hizo insostenibles sus finanzas y llevó finalmente a la decisión de cierre.

Lamentablemente, la clausura del lugar provocará la pérdida de 70 empleos formales. Según informó La Crónica, estos trabajadores recibirán la indemnización correspondiente, tal como lo establece la ley. Además, el medio destacó la lealtad de los empleados hacia la empresa que los acogió durante años.

Los recuerdos que quedan del Six Flags America

En el parque operaban más de 100 atracciones, entre atracciones mecánicas de alto impacto, como montañas rusa, y otros juegos de adrenalina.

Pero también había espectáculos, representaciones artísticas, toboganes y un ambiente que acogió a los habitantes y visitantes de la zona.