Tras una resolución federal, el prestigioso banco norteamericano Bank of América deberá hacer un reembolso de más de 250 millones de dólares a sus clientes.

Después de ser investigada por la O ficina de Protección Financiera del Consumidor, se determinó que la entidad bancaria realizó movimientos no autorizados en las cuentas de sus usuarios.

La sanción millonaria de Bank of América

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor llevó a cabo una investigación sobre algunos movimientos sospechosos que Bank of America había realizado con las cuentas de varios clientes.

Lo anterior generó comisiones no autorizadas sobre varios productos financieros.