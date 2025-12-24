Estados Unidos

Remesas en Navidad 2025: cómo enviar más dinero a su familia desde EE. UU., sin perderlo en comisiones

Descubra estrategias seguras y efectivas para que cada dólar que envíe llegue íntegro a sus seres queridos en estas fiestas.

Margarita Briceño Delgado

24 de diciembre de 2025, 8:40 p. m.
Enviar remesas en Navidad 2025 desde Estados Unidos requiere planificación para que el dinero llegue íntegro. Foto: Adobe Stock

La Navidad es un momento para compartir y apoyar a quienes más queremos, pero enviar dinero desde Estados Unidos a familiares en el extranjero puede resultar costoso si no se toman precauciones.

Entre tipos de cambio desfavorables y comisiones ocultas, cada envío puede perder valor antes de llegar a destino. Con planificación, información y el uso de plataformas confiables, es posible maximizar el dinero que llega a casa y hacer que tus remesas navideñas tengan un verdadero impacto.

Estas son las maneras más efectivas de enviar remesas de Estados Unidos a Colombia. Hay tips para ahorrar en comisiones

Remesas en Navidad 2025: cómo ahorrar al enviar dinero desde EE. UU.

La temporada navideña impulsa uno de los flujos más significativos de remesas a nivel mundial. Para millones de familias migrantes que residen en Estados Unidos, diciembre no solo es un momento de celebración, sino también una oportunidad para apoyar económicamente a sus seres queridos en sus países de origen.

Enviar dinero al extranjero puede parecer sencillo, pero el costo de las transferencias y los tipos de cambio aplicados pueden reducir el monto que realmente llega a quienes dependen de esos fondos, por lo que planificar con cuidado se vuelve esencial, como se explica en un artículo de La Nación.

El objetivo de cualquier envío debería ser que la mayor cantidad posible de dinero llegue a manos de la familia. Sin embargo, la diferencia de unos pocos dólares puede ser significativa, especialmente en países donde el poder adquisitivo es más limitado.

Por eso, comparar cuidadosamente las distintas opciones antes de hacer una transferencia resulta clave. Desde bancos tradicionales hasta plataformas digitales, cada alternativa maneja estructuras de costos diferentes.

Mientras que los bancos suelen ofrecer seguridad, sus comisiones y tipos de cambio muchas veces no son los más favorables, mientras que algunas aplicaciones digitales y servicios especializados pueden garantizar menores cargos y tasas más competitivas.

Más allá de las tarifas visibles, también conviene considerar los costos adicionales que pueden surgir durante el proceso, como cargos de intermediarios o tarifas por envíos exprés. Estos costos ocultos pueden reducir significativamente el monto final que recibe la familia si no se toman en cuenta con anticipación.

Enviar remesas desde EE. UU. en Navidad 2025 requiere planificación y el uso de plataformas seguras para que cada dólar llegue íntegro a la familia. Foto: Foto de Corbis.com

Las herramientas digitales que pueden ayudarle con sus remesas

Las herramientas digitales modernas ofrecen ventajas notables, como la actualización constante de los tipos de cambio y la posibilidad de realizar envíos sin necesidad de desplazarse físicamente, reduciendo riesgos y costos asociados al transporte de efectivo.

Incluso, algunos servicios permiten programar envíos recurrentes, lo que resulta conveniente para quienes envían dinero de forma regular. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un factor crucial y recurrir a intermediarios no regulados puede parecer una forma de ahorrar, pero aumenta el riesgo de fraude o pérdida de fondos.

Los expertos recomiendan utilizar siempre mecanismos legales y confiables, aunque impliquen costos ligeramente mayores, porque garantizan que el dinero llegue a destino de manera segura.

¿Envía dinero a su familia en Latinoamérica? Un nuevo impuesto podría afectar sus remesas

Finalmente, planificar con anticipación y mantener una comunicación clara con los familiares sobre el momento y la forma de recibir los fondos ayuda a evitar gastos adicionales o viajes innecesarios.

Con estas precauciones, los migrantes pueden asegurarse de que sus remesas navideñas cumplan plenamente su objetivo: brindar apoyo económico y emocional a quienes más lo necesitan durante las fiestas.

