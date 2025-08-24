Suscribirse

Estados Unidos

Resultados de Powerball del sábado 23 de agosto: números ganadores y premios del sorteo

Esta lotería de Estados Unidos juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 hora del este.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 10:58 a. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En esta jornada del sábado 23 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 700 millones de dólares, con la opción en efectivo de 316 millones de dólares.

Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 11 - 14 - 34 - 47 - 51, mientras que el Powerball fue el número 18.

Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 2, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Premio mayor de 449 millones de dólares.

  • Números principales (5 bolas blancas):
  • Número Powerball (bola roja):
  • Número Power Play:

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Suprema protegió derechos laborales de personas con discapacidad tras caso de mujer que fue despedida sin justa causa

2. Álvaro Uribe volvió a la plaza pública y demostró que será clave en el 2026: La violencia en Colombia, entre el discurso de su campaña

3. Los 5 experimentos psicológicos más perturbadores realizados en EE. UU.: secretos oscuros que cambiarían su visión del ser humano

4. Fortaleza sorprendió al campeón, Medellín sigue encendido y Pereira navega entre los ocho

5. Impacto al descubrir cerdos con piel azul brillante, tras exposición a pesticidas: se teme por sus efectos en los seres humanos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.