DermaRite Industries anunció que retira voluntariamente del mercado tres tipos de productos para uso en la piel.

Los lotes individuales de dichos artículos están contaminados con la bacteria Burkholderia cepacia, altamente peligrosa para la salud.

Tras un análisis en sus tollas, se determinó que lotes específicos de DermaKleen, Dermasarra, Kleenfoam y Perigiene estaban impregnados con la bacteria, según comunicado oficial de la compañía.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) menciona que la Burkholderia Cepacia presente en estos productos puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

Este tipo de productos es muy usado para labores como la medicina. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aun así, la agencia reporta que DermaRite no ha recibido “ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro”.

Los productos fueron distribuidos en Estados Unidos y Puerto Rico.

DermaRite notificó a sus distribuidores y clientes vía correo electrónico para que examinen de forma inmediata el inventario disponible y, si aplica, deben destruir los productos infectados.

Los consumidores que tengan preguntas sobre este retiro pueden llamar a Mary Goldberg al 973-569-9000 x104 de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., hora del este de Estados Unidos.

La declaración de riesgo

La bacteria es potencialmente peligrosa para personas inmunodeprimidas e incluso para quienes las atienden.

En el caso de quienes tienen fallas en el sistema inmune, la bacteria se puede propagar por el torrente sanguíneo, causando una sepsis, lo cual implica riesgo de una situación mortal.

Por otra parte, en personas sanas se podría generar una lesión cutánea leve. Lo más probable es que provoque infecciones locales.

Los consumidores deben comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si han experimentado algún problema que pueda estar relacionado con la toma o el uso de este producto.

Las reacciones adversas o problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden informarse al programa de informes de eventos adversos MedWatch de la FDA, ya sea en línea, por correo postal o por fax.

Esta agencia gubernamental regula la mayoría de productos de uso dermatológico. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los productos incluyen un jabón en loción antiséptico de venta libre con vitamina E, indicado para el lavado de manos.

También está un analgésico externo de venta libre para aliviar el picor por irritaciones cutáneas leves.

Igualmente, se encuentra un jabón espuma antimicrobiano de venta libre con aloe vera para el lavado de manos después de alguna asistencia médica.

Hasta el 8 de agosto no se ha informado de alguna reacción adversa relacionada con dichos lotes.