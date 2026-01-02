Estados Unidos

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

La tragedia sucedió en Colorado, el primer día de 2026, y fue descubierta por otros excursionistas.

Camilo Eduardo Velásquez

2 de enero de 2026, 8:20 p. m.
Al menos hay 3.800 pumas en Colorado.
Al menos hay 3.800 pumas en Colorado. Foto: Composición SEMANA + GETTY

Se presume que una mujer habría sido atacada por un par de pumas, cuando estaba en un camino de senderismo, en Colorado. De confirmarse el incidente, sería el primero de su tipo en décadas en ese estado.

Sobre el medio día del jueves, primero de enero de 2026, excursionistas en el sendero de Crosier Mountain en el condado de Larimer vieron a un puma cerca de una persona que estaba tendida en el piso, dijo Kara Van Hoose, portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW).

De acuerdo con Van Hoose, a medida que se acercaban, los senderistas espantaron al animal lanzándole piedras. “Uno de los testigos es médico, y la encontró sin pulso”, refirió.

Senderismo USA
Senderistas suelen disfrutar Colorado. Foto: Denver Post via Getty Images

Sacrificio de los pumas, tras la muerte de la mujer

Los encargados iniciaron la búsqueda de los animales, reportaron que al encontrar uno de ellos, se le disparó en el lugar, pero murió después de huir al ser relocalizado y recibir otro disparo. Un segundo puma que se encontraba cerca también fue abatido.

La nueva presa del puma en la Patagonia enciende alertas científicas sobre cambios en la “poblaciones de los animales”

La política estatal exige sacrificar a cualquier animal salvaje implicado en ataques a humanos. Patólogos realizarán necropsias en los animales para determinar si tenían enfermedades neurológicas, como rabia, o rastros de ADN humano.

“Los ataques de los pumas en colorado son muy raros”

Puma con humanos
En los 2.000 no se habían reportado ataques mortales de un puma, en Colorado. Foto: Getty Images

Las agresiones de estos felinos son muy poco frecuentes en Colorado, en este estado habitan entre 3.800 y 4.400 ejemplares. Desde 1990 solo se han reportado 28 casos y el último que dejó una persona muerta, fue en 1.999, así lo informó Kara Van Hoose, portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW).

No obstante, el CPW recomienda que cuando un transeúnte se encuentre con uno de estos felinos que sean ruidosos, se coloque algo en la cabeza para parecer más grande, retroceda lentamente y huya.

¿Por qué el reciente avistamiento de un puma en Antioquia es una buena noticia?

Según, investigaciones del zoológico de Philadephia, los pumas viven en bosques, montañas, selvas, desiertos, humedales y praderas, prefiriendo los bosques y zonas montañosas y el Servicio Forestal de EE. UU. dice que se alimentan de ciervos, venados, alces o guanacos.

*Con información de AFP.

