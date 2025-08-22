Suscribirse

Estados Unidos

Se presentan fuertes vientos y playas cerradas en la Costa Este de Estados Unidos, aún con el huracán Erin en movimiento

El fin de semana se podrían presentar inundaciones costeras en varios estados de la zona.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 7:30 p. m.
x
Estos avisos se han hecho presentes en el estado de Nueva York, como medida de precaución para bañistas. | Foto: Getty Images

En general, la Costa Este seguirá teniendo lluvias durante el fin de semana, aunque con menos intensidad.

La temperatura estará alrededor de los 21° C y un poco más baja hacia el norte.

Lo imperante es el cuidado ante las ráfagas de viento; si bien ya no ostentan una fortaleza significativa para causar daños estructurales, hay que mantener medidas de precaución.

Podría haber vientos del este entre 16 y 24 Km/h, con ráfagas de hasta 40 Km/h.

Imagen satelital del Huracán Erin
Imagen satelital del Huracán Erin | Foto: AFP

En el aeropuerto de Nantucket, Massachuetts, se registraron vientos de 72 km/h (45 mph) durante la noche y prolongados el viernes.

Por su parte, la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts anunció la cancelación del servicio de ferry desde y hacia las ciudades de Lynn, Quincy y Winthrop, en el área de Boston.

En cuanto a las playas de Cape Cod, la Costa Nacional las cerró al público para nadadores y otras actividades recreativas, debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de inundaciones costeras para las costas del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

Incluso, algunas carreteras y caminos interestatales podrían quedar fuera de servicio ante la intensidad de los vientos.

En Nueva York, hubo cierres de playa durante la noche del jueves; y en Nueva Jersey se produjeron emergencias en lugares de ocio por inundaciones.

En el condado de Dare, Carolina del Norte, hubo ruptura de los Outer Banks, aunque no se reportaron daños significativos.

Erin se está yendo mar adentro, lo que implica una buena noticia. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que Erin se había debilitado a huracán de categoría 1.

El fin de semana se esperan algunas inundaciones costeras.

*Con información de AP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

2. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

3. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

4. Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

5. “América Latina no quiere estar en guerra”: Gustavo Petro en cumbre de mandatarios para la defensa del Amazonas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHuracánClimaInundaciones en ciudades costeras

Noticias Destacadas

x

Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

Redacción Mundo
Nuevas normas para el equipaje de mano en Estados Unidos

El nuevo peso permitido en el equipaje de mano: las modificaciones en las aerolíneas de Estados Unidos a partir de septiembre

Redacción Mundo
WASHINGTON, DC - AUGUST 19: Managers Carlos Mendoza #64 of the New York Mets and Miguel Cairo #22 of the Washington Nationals pose for a photo after delivering the lineup cards before a game at Nationals Park on August 19, 2025 in Washington, DC. This marks the first game in Major League history to feature two Venezuelan-born managers. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)

Los Cerveceros y los Dodgers van a la cabeza: la jornada de Grandes Ligas que dejó récords, jonrones y polémicas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.