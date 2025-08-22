En general, la Costa Este seguirá teniendo lluvias durante el fin de semana, aunque con menos intensidad.

La temperatura estará alrededor de los 21° C y un poco más baja hacia el norte.

Lo imperante es el cuidado ante las ráfagas de viento; si bien ya no ostentan una fortaleza significativa para causar daños estructurales, hay que mantener medidas de precaución.

Podría haber vientos del este entre 16 y 24 Km/h, con ráfagas de hasta 40 Km/h.

Imagen satelital del Huracán Erin | Foto: AFP

En el aeropuerto de Nantucket, Massachuetts, se registraron vientos de 72 km/h (45 mph) durante la noche y prolongados el viernes.

Por su parte, la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts anunció la cancelación del servicio de ferry desde y hacia las ciudades de Lynn, Quincy y Winthrop, en el área de Boston.

En cuanto a las playas de Cape Cod, la Costa Nacional las cerró al público para nadadores y otras actividades recreativas, debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de inundaciones costeras para las costas del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

Incluso, algunas carreteras y caminos interestatales podrían quedar fuera de servicio ante la intensidad de los vientos.

En Nueva York, hubo cierres de playa durante la noche del jueves; y en Nueva Jersey se produjeron emergencias en lugares de ocio por inundaciones.

En el condado de Dare, Carolina del Norte, hubo ruptura de los Outer Banks, aunque no se reportaron daños significativos.

Erin se está yendo mar adentro, lo que implica una buena noticia. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que Erin se había debilitado a huracán de categoría 1.

El fin de semana se esperan algunas inundaciones costeras.