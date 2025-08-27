Tiempo hoy en Estados Unidos: lluvias, riesgo de inundaciones y otras alertas del clima este miércoles, 27 de agosto

El clima en Estados Unidos reporta varios frentes de lluvias en el centro del país y hacia regiones del noroeste.

Hacia el Atlántico norte se está desarrollando la tormenta tropical Ferdinand, sin que todavía genere un riesgo importante en suelo norteamericano.

En Kansas y Arkansas podrían presentarse fuertes tormentas eléctricas, que descargarían hasta 63 mililitros de agua por hora.

Por lo tanto, puede haber alerta de inundaciones repentinas, así que se recomienda revisar los pronósticos del clima de la zona para verificar si está en riesgo.

En el medio oeste superior y hacia Colorado se podrían presentar fuertes lluvias y episodios de granizo. Chicago tendrá temperatura ambiente de 25° C en promedio.

Por su parte, en la costa oeste del Pacífico, las temperaturas han bajado después de sufrir una ola de calor el pasado fin de semana.

En verde, los estados pronosticados para recibir lluvias de diferente intensidad. | Foto: Weather Channel

Los Ángeles tendrá máximo 30 °C, sin embargo, la temperatura oscilará un poco más bajo en la mayoría del día, aunque en regiones cercanas se siguen presentando riesgos de incendios forestales.

En San Francisco, el termómetro bajó a los 17 °C, por lo que el clima de verano va mermando para dar paso al otoño.

Hacia la costa este, se presentarán días soleados y frescos, aunque con algo de humedad en Nueva York, Boston y Washington. Atlanta, Nashville y Charlotte tendrán una media de 27 °C.

En lo que respecta a Florida, se pronostican lluvias en Orlando y Miami, zonas donde sí habrá calor sofocante, con 32 °C en la mañana y tarde.

Texas y zonas hacia la frontera sur, como El Paso y Dallas, oscilarán entre los 33 °C.