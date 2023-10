20 frases letales de Nicolás Petro sobre su papá Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Euclides Torres, los fajos de billetes, coimas y puestos

Nicolás Petro dio un giro radical tras la visita de su papá a su casa en Barranquilla. Antes de esa cita, el hijo del primer mandatario había sido claro. “No me voy a inmolar por mi papá”, dijo en una entrevista con Vicky Dávila para una portada de SEMANA cuando las relaciones estaban rotas entre ambos.

El primer mandatario le había ocasionado un enorme dolor a su hijo, que según él lo llevó a deprimirse. El presidente Petro dijo la expresión “yo no lo crié” en una de sus respuestas ante el enorme escándalo que sacudía al entonces diputado del Atlántico, tras la revelación de las conversaciones que tuvo con Day Vásquez.

Pero luego de esa cita en su casa el pasado mes de agosto ese lazo fraterno se volvió más fuerte. “Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, publicó el presidente en su cuenta de X (antes Twitter).

El hijo del primer mandatario dejó de colaborar con la justicia y la emprendió lanza en ristre contra la fiscalía. La entidad radicó el lunes pasado el escrito de acusación en su contra por recibir millones de pesos por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, Gabriel Hilsaca y otros polémicos personajes. Los cargos que deberá afrontar son: enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás Petro reaccionó a esa decisión con las mismas palabras que utilizó su padre. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

SEMANA publicó la declaración del joven a la Fiscalía en la que se evidencia que, cuando quería colaborar con la justicia, contó mucho. El hijo del presidente asistió en la mañana del 2 de agosto, con su entonces abogado, David Teleki. Para ese entonces, llevaba 4 días preso en el Búnker de la Fiscalía y estaba cargado de tigre contra su papá, su familia y el gobierno del cambio que le habían dado la espalda.

En su charla de horas dijo muchas verdades y salpicó a mucha gente. Estas son las más letales de sus confesiones:

1. “Mi papá sí sabía. Porque yo se lo mencioné varias veces. Él lo sabía... él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba”

2. “(Euclides y mi papá) Se reunieron en Florencia para hablar de los intereses de Euclides Torres en el gobierno nacional”

Nicolás Petro contó que ambos se reunieron en Italia. | Foto: Fotomontaje SEMANA, AP

3. “Él (Gustavo Petro) a veces le molestaba un poquito que utilizáramos buses, pero nunca, nunca nos dijo no, no quiero más buses”

El candidato Gustavo Petro denunció amenazas en su contra y el Gobierno tuvo que reforzar su seguridad. Cerró campaña en la plaza de Bolívar de Bogotá con un concierto. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

4. “A finales del 2021 y año 2022, empezamos, Daysuris y yo, empezamos a recibir recursos provenientes de personas que querían aportar a la campaña presidencial de mi padre, Gustavo Petro”

4. “Ellos hacían los aportes esperando que nosotros ganáramos y después tocarnos la puerta”

5. “(La plata) se guardó, generalmente en una caja fuerte, obviamente primero estaba un bolso, pero el bolso lo sacábamos y lo metíamos en la caja fuerte”

6. “No (contaba la plata), o lo contaba muy por encima, no detalladamente se contaba en fajos de 5, 10 millones, no me podía poner a contar”

Audiencia de Nicolás Petro. Imagen de referencia. | Foto: AFP

7. “Laura Sarabia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés”

Laura Sarabia, Directora de Prosperidad Social. | Foto: esteban vega la-rotta - semana

8. “Laura Sarabia sabía de todos los movimientos, de los recursos, de cómo se financió la campaña en el Caribe de todos los aportes que dio el señor Euclides Torres”

9. “Todos los recursos se canalizaban a través del senador Pedro Flórez”

Pedro Flórez, Senador. | Foto: suministrado a semana a.p.i.

10. “Nosotros le decíamos a Pedro Flórez, necesitamos tanto para tal evento. Él se iba, lo anotaba y volvía con la plata... Entre Euclides Torres y él, tenían una empresa fachada”

11. “La financiación de Christian Daes a la campaña empieza a través de la señora Nany (María Antonia) Pardo”

Christian Daes supuestamente le pagaba el sueldo a la directora de comunicaciones María Antonia Pardo. Imagen de referencia. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

12. “Christian Daes en una ocasión se reunió personalmente con Gustavo Petro en la ciudad de Barranquilla”

. | Foto: Fotomontaje SEMANA

13. “Euclides Torres le entregó 300 millones de pesos a Mario Fernández Alcocer”

14. “Ese día se reunió con el señor Christián Daes, Agmeth Escaf y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer”

Verónica Alcocer, primera dama. | Foto: afp

15. “La campaña de Verónica tuvo bastantes recursos, si ustedes la ven era muy publicitada y se organizaba eventos de varios que eran importantes. El Señor Cristian Daes financió parte de esa campaña”

Cristian Daes y Verónica Alcocer. | Foto: Semana

16. “(Agmeth Escaf) Él fungía en este caso como fungía Pedro Flórez con Euclides Torres”

Agmeth Escaf, congresista habría sido el intermediario del dinero de Christian Daes a la primera dama. El presidente Petro habría pedido a los ministros que no lo atendieran más. | Foto: suministradas a semana api

17. “La ocasión en que yo estuve presente (para entregar la plata que iba para Verónica) fue en efectivo...era en un morral, podrían ser 50, 100 millones de pesos. Eran fajos”

18. “Mario Fernández y Agmeth Escaf son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica Alcocer dentro del gobierno y en materia electoral... son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios, propios y para la señora Verónica”

19. “Tanto así que hoy Mario Fernández es candidato a la gobernación de Sucre y el candidato de Agmeth Escaf, el señor Varela, es el candidato en el departamento de Atlántico”

20. “Miguel Ángel del Río, Armando Benedetti...(están) en la cuestión de contratación pública”