A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Juan Camilo García Saldarriaga, conocido con el alias de Chadu, quien es señalado como cabecilla de la red delincuencial El Ajizal, que opera en el departamento de Antioquia.

El sujeto sería el presunto determinador de un acto de violencia en el municipio de Itagüí, donde le rociaron gasolina y le prendieron fuego a una víctima que se negó a pagar una extorsión.

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2019, cuando dos de sus subalternos interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, aunque alcanzó a escapar y se salvó.

García Saldarriaga fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

Chadu, como es conocido en el mundo criminal, no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y tendrá que enfrentar el proceso desde la cárcel.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Camilo García Saldarriaga, señalado cabecilla de la red delincuencial ‘El Ajizal’. Este hombre habría ordenado a dos de sus subalternos interceptar a un ciudadano y… pic.twitter.com/BdkHaa5e4M — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 10, 2025