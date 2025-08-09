Suscribirse

Nación

Envían a la cárcel a presunto implicado en aterrador crimen de biólogo italiano en Santa Marta

El asesinato ocurrió en abril pasado.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 3:25 p. m.
José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado.
José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado. | Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó este sábado, 9 de agosto, que por decisión de un juez de garantías fue enviado a prisión José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, señalado de haber participado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coati en Santa Marta, en abril pasado.

“Los elementos materiales probatorios indican que el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar al punto indicado, la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular”, señaló el ente investigador.

.
Alessandro Coati. | Foto: Foto tomada de Redes Sociales

Y agregó: “Finalmente, fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada. Diazgranados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”.

Contexto: Aterrador crimen: turista italiano fue descuartizado en Santa Marta y sus restos arrojados en varios puntos de la ciudad

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio, hurto calificado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Lo más leído

1. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Petro salió en defensa de Maduro tras millonaria recompensa por su captura: “Nos ha ayudado”

Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Hasta el momento, son cinco las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano.

El crimen

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría ocurrido entre el 5 y el 6 de abril en la madrugada. Los primeros restos aparecieron sobre la 1:30 p. m. en el sector Gaira Trocha Betel. Allí, la Policía encontró las extremidades superiores y la cabeza de la víctima.

Contexto: Revelan desgarrador video de cómo fue descubierto el cuerpo desmembrado del científico italiano en Santa Marta

Este hallazgo permitió la identificación de la víctima, gracias a que en una de sus extremidades se encontró la manilla del hotel donde estaba hospedado el científico, de 42 años, desde el 3 de abril.

El lunes, 7 de abril, en la calle 30 con carrera 13, bajo el puente de La Platina, encontraron hacia las 3:00 p. m. el tercio superior y un muslo de Coatti, mientras que otras partes de su cuerpo no fueron halladas.

El reporte de las autoridades señala que el ciudadano italiano salió el sábado 5 de abril, aproximadamente a las 10:00 a. m. hacia el sector de Tayrona. A partir de allí arrancó la investigación del caso.

La víctima era un reconocido biólogo molecular, con estudios en neurociencias en Reino Unido y con experiencia en la Sociedad de Biología de Londres.

En sus redes sociales se presentaba como “profesional sénior, motivado y entusiasta, con más de siete años de experiencia influyendo en políticas públicas a través de la ciencia para el beneficio de las sociedades humanas, los ecosistemas vivos y el medioambiente natural”.

El científico estaba vinculado a la Royal Society of Biology (Sociedad de Biología de Londres), una asociación profesional en Reino Unido creada para promover los intereses de la biología en varios sectores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vuelta a Colombia en Bogotá: cierres viales por la etapa final de este domingo 10 de agosto

2. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno

3. Despachan a jugador colombiano en Inglaterra: no va más y tiene que buscar equipo

4. Sheinbaum sobre decreto de Trump: “México no aceptaría la participación de fuerzas militares en nuestro territorio”

5. Técnico de gigante del FPC mete miedo: afirmó que va por los títulos de Liga y Copa BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santa MartadelitosFiscalía

Noticias Destacadas

La agente encubierta de la Fiscalía logró recaudar las pruebas de la más descarada corrupción de policías en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Son casi 100 videos, audios y chats con las exigencias a comerciantes, alianzas con atracadores, traficantes y habitantes de calle.

En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno

Redacción Semana
Alcaldesa Local de Chapinero responde por polémico contrato para la compara de 5 motos de policía.

Alcaldesa de Chapinero responde por polémico contrato de cinco motos de policía: “No hubo desembolso de dinero”

Redacción Semana
Seguro de mascotas

Mascotas tendrían que cumplir nuevo requisito en Colombia: evitaría que se pierdan

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.