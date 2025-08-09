Envían a la cárcel a presunto implicado en aterrador crimen de biólogo italiano en Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación informó este sábado, 9 de agosto, que por decisión de un juez de garantías fue enviado a prisión José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, señalado de haber participado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coati en Santa Marta, en abril pasado.

“Los elementos materiales probatorios indican que el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar al punto indicado, la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular”, señaló el ente investigador.

Alessandro Coati. | Foto: Foto tomada de Redes Sociales

Y agregó: “Finalmente, fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada. Diazgranados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio, hurto calificado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Hasta el momento, son cinco las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano.

El crimen

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría ocurrido entre el 5 y el 6 de abril en la madrugada. Los primeros restos aparecieron sobre la 1:30 p. m. en el sector Gaira Trocha Betel. Allí, la Policía encontró las extremidades superiores y la cabeza de la víctima.

Este hallazgo permitió la identificación de la víctima, gracias a que en una de sus extremidades se encontró la manilla del hotel donde estaba hospedado el científico, de 42 años, desde el 3 de abril.

El lunes, 7 de abril, en la calle 30 con carrera 13, bajo el puente de La Platina, encontraron hacia las 3:00 p. m. el tercio superior y un muslo de Coatti, mientras que otras partes de su cuerpo no fueron halladas.

El reporte de las autoridades señala que el ciudadano italiano salió el sábado 5 de abril, aproximadamente a las 10:00 a. m. hacia el sector de Tayrona. A partir de allí arrancó la investigación del caso.

La víctima era un reconocido biólogo molecular, con estudios en neurociencias en Reino Unido y con experiencia en la Sociedad de Biología de Londres.

En sus redes sociales se presentaba como “profesional sénior, motivado y entusiasta, con más de siete años de experiencia influyendo en políticas públicas a través de la ciencia para el beneficio de las sociedades humanas, los ecosistemas vivos y el medioambiente natural”.